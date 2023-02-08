Эксперт объяснил, как избежать типичных зимних проблем. И что делать, если эти проблемы все же возникли.

1. Открываем замки

Зачастую, если морозы ударили неожиданно или снижение температуры произошло в те дни, когда машиной не пользовались, проблемы начинаются еще при подходе к автомобилю.

В морозные дни быстрее садятся батарейки в брелоках сигнализации и ключах от автомобиля. Поэтому лучше носить ключи во внутренних карманах, а еще лучше — иметь с собой и второй ключ.

Открыть дверь «вручную» тоже порой непросто. Личинка замка может замерзнуть так, что даже ключ не влезет. Совет простой — носите с собой флакончик с размораживателем либо зажигалку, чтобы прокалить жало ключа.

Хороший способ — подуть в замок через коктейльную трубочку. Но после этого обязательно прысните в замок жидкой смазкой (типа WD-40), иначе влажный воздух прихватит личинку!

2. Пробираемся внутрь

Следующей проблемой с доступом в салон может оказаться примерзший по контуру уплотнитель дверного проема.

Подергайте все двери — возможно, какая-то примерзла меньше.

Прикладывать большую силу нельзя. Иначе сломаете ручки, так как они не рассчитаны на серьезные усилия. К тому же сделаны (почти всегда) из пластмассы, которая на морозе становится хрупкой.

Поэтому попробуйте нажимать на дверь, как бы вдавливая ее в проем. Начните с рамки стекла — она чаще всего примерзает.

Если ничего не получается, используйте размораживатель стекол — средство нужно подавать через трубочку в щель дверного проема. Можно использовать незамерзающую жидкость, только что вынесенную из дома или купленную в магазине. Важно, чтобы она была теплая.

В хэтчбеках и универсалах можно попробовать проникнуть в салон через дверь багажного отделения. Тогда можно запустить двигатель и прогреть салон. Или попытаться потолкать дверь изнутри.

Нанести силиконовую смазку на все уплотнители лучше еще в начале зимы — перед первыми морозами. И хотя бы изредка освежать это покрытие.

3. Пускаем двигатель безопасно

Первым делом проверьте, чтобы переключатель стеклоочистителя стоял в положении «выключено». Иначе может пострадать привод дворников, если они примерзли к стеклу.

Включать фары бессмысленно — АКБ все равно не прогреете, а вот драгоценную энергию израсходуете.

Если двигатель не завелся с пол-оборота, не отпускайте сразу ключ зажигания. Стартер может без последствий вращать коленвал не менее 10 секунд.

Допустимо сделать три попытки с интервалами не менее 30 секунд. Если двигатель не пустился — не сажайте напрасно аккумулятор, ищите поломку.

Сразу после пуска убедитесь, что погас сигнализатор аварийного давления масла. Если нет, двигатель следует немедленно остановить, чтобы избежать поломки.

Непогасший после пуска двигателя указатель аварийного давления масла — сигнал тревоги. Если его игнорировать, двигатель долго не протянет.

4. Размораживаем стекла

Ветровое стекло может быть снаружи покрыто слоем льда, а изнутри инеем. Поэтому сразу после пуска мотора надо направить поток воздуха из отопителя на стекло и выставить небольшую скорость вентилятора.

Сразу после пуска двигателя не забудьте включить обогревы зеркал и стекол (если они установлены). Очистите стеклоочистители ото льда.

Если очень торопитесь, стекло снаружи можно отскрести пластмассовым скребком. Внутри иней можно убрать пластиковой картой.

Еще не весь иней со стекла удален, а всю панель приборов уже засыпало.

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