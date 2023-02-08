Фары не включать, двери настежь — как уберечь машину от морозов — журнал За рулем

Фары не включать, двери настежь — как уберечь машину от морозов

Эксперт объяснил, как избежать типичных зимних проблем. И что делать, если эти проблемы все же возникли.

1. Открываем замки

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Зачастую, если морозы ударили неожиданно или снижение температуры произошло в те дни, когда машиной не пользовались, проблемы начинаются еще при подходе к автомобилю.

В морозные дни быстрее садятся батарейки в брелоках сигнализации и ключах от автомобиля. Поэтому лучше носить ключи во внутренних карманах, а еще лучше — иметь с собой и второй ключ.

Открыть дверь «вручную» тоже порой непросто. Личинка замка может замерзнуть так, что даже ключ не влезет. Совет простой — носите с собой флакончик с размораживателем либо зажигалку, чтобы прокалить жало ключа.

Хороший способ — подуть в замок через коктейльную трубочку. Но после этого обязательно прысните в замок жидкой смазкой (типа WD-40), иначе влажный воздух прихватит личинку!

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2. Пробираемся внутрь

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Следующей проблемой с доступом в салон может оказаться примерзший по контуру уплотнитель дверного проема.

Подергайте все двери — возможно, какая-то примерзла меньше.

Прикладывать большую силу нельзя. Иначе сломаете ручки, так как они не рассчитаны на серьезные усилия. К тому же сделаны (почти всегда) из пластмассы, которая на морозе становится хрупкой.

Поэтому попробуйте нажимать на дверь, как бы вдавливая ее в проем. Начните с рамки стекла — она чаще всего примерзает.

Если ничего не получается, используйте размораживатель стекол — средство нужно подавать через трубочку в щель дверного проема. Можно использовать незамерзающую жидкость, только что вынесенную из дома или купленную в магазине. Важно, чтобы она была теплая.

В хэтчбеках и универсалах можно попробовать проникнуть в салон через дверь багажного отделения. Тогда можно запустить двигатель и прогреть салон. Или попытаться потолкать дверь изнутри.

Фары не включать, двери настежь — как уберечь машину от морозовНанести силиконовую смазку на все уплотнители лучше еще в начале зимы — перед первыми морозами. И хотя бы изредка освежать это покрытие.
Нанести силиконовую смазку на все уплотнители лучше еще в начале зимы — перед первыми морозами. И хотя бы изредка освежать это покрытие.

3. Пускаем двигатель безопасно

Первым делом проверьте, чтобы переключатель стеклоочистителя стоял в положении «выключено». Иначе может пострадать привод дворников, если они примерзли к стеклу.

Включать фары бессмысленно — АКБ все равно не прогреете, а вот драгоценную энергию израсходуете.

Если двигатель не завелся с пол-оборота, не отпускайте сразу ключ зажигания. Стартер может без последствий вращать коленвал не менее 10 секунд.

Допустимо сделать три попытки с интервалами не менее 30 секунд. Если двигатель не пустился — не сажайте напрасно аккумулятор, ищите поломку.

Сразу после пуска убедитесь, что погас сигнализатор аварийного давления масла. Если нет, двигатель следует немедленно остановить, чтобы избежать поломки.

Фары не включать, двери настежь — как уберечь машину от морозовНепогасший после пуска двигателя указатель аварийного давления масла — сигнал тревоги. Если его игнорировать, двигатель долго не протянет.
Непогасший после пуска двигателя указатель аварийного давления масла — сигнал тревоги. Если его игнорировать, двигатель долго не протянет.

4. Размораживаем стекла

Ветровое стекло может быть снаружи покрыто слоем льда, а изнутри инеем. Поэтому сразу после пуска мотора надо направить поток воздуха из отопителя на стекло и выставить небольшую скорость вентилятора.

Сразу после пуска двигателя не забудьте включить обогревы зеркал и стекол (если они установлены). Очистите стеклоочистители ото льда.

Если очень торопитесь, стекло снаружи можно отскрести пластмассовым скребком. Внутри иней можно убрать пластиковой картой.

Фары не включать, двери настежь — как уберечь машину от морозовЕще не весь иней со стекла удален, а всю панель приборов уже засыпало.
Еще не весь иней со стекла удален, а всю панель приборов уже засыпало.

Продолжение — на следующей странице.

Фары не включать, двери настежь — как уберечь машину от морозов

Эксперт объяснил, как избежать типичных зимних проблем. И что делать, если эти проблемы все же возникли.

Фары не включать, двери настежь — как уберечь машину от морозов — фото 1388905Фары не включать, двери настежь — как уберечь машину от морозов — фото 1388903Фары не включать, двери настежь — как уберечь машину от морозов — фото 1388907Фары не включать, двери настежь — как уберечь машину от морозов — фото 1388908Фары не включать, двери настежь — как уберечь машину от морозов
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