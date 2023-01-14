Что делать, если села батарейка в ключе от авто

Читатель «За рулем» поделился дельным советом для автомобилистов.

Материалы по теме Как открыть любой автомобиль с помощью смартфона?

Автовладелец попадает в неприятную ситуацию, когда ранним утром подходит к своему автомобилю и не может снять его с охраны. В брелоке сигнализации села батарейка. Воспользоваться кнопкой Valet, когда не помнишь, где она стоит и сколько раз надо нажимать, под завывания сирены не позволяет воспитание. Новую батарейку взять негде.

Материалы по теме Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Я решил проблему так: приспособил корпус пятикубового шприца для постоянного ношения в кармане запасного элемента типа ААА. Ведь в современном брелоке с обратной связью энергии хватает всего на несколько месяцев. Носик шприца надо отрезать и заплавить отверстие зажигалкой. Длину подгоняем под элемент питания, а отверстие закрываем либо пробкой от аптечного пузырька, либо отрезком поршня. Спасательную капсулу крепим скотчем к корпусу брелока — и запасной элемент питания всегда под рукой.

К. Сидоров, г. Москва

Приз автору совета — набор ароматиза­торов AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.