Что делать, если села батарейка в ключе от авто — журнал За рулем

Что делать, если села батарейка в ключе от авто

Читатель «За рулем» поделился дельным советом для автомобилистов.

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Автовладелец попадает в неприятную ситуацию, когда ранним утром подходит к своему автомобилю и не может снять его с охраны. В брелоке сигнализации села батарейка. Воспользоваться кнопкой Valet, когда не помнишь, где она стоит и сколько раз надо нажимать, под завывания сирены не позволяет воспитание. Новую батарейку взять негде.

Что делать, если села батарейка в ключе от авто

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Я решил проблему так: приспособил корпус пятикубового шприца для постоянного ношения в кармане запасного элемента типа ААА. Ведь в современном брелоке с обратной связью энергии хватает всего на несколько месяцев. Носик шприца надо отрезать и заплавить отверстие зажигалкой. Длину подгоняем под элемент питания, а отверстие закрываем либо пробкой от аптечного пузырька, либо отрезком поршня. Спасательную капсулу крепим скотчем к корпусу брелока — и запасной элемент питания всегда под рукой.

К. Сидоров, г. Москва

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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