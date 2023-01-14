Что делать, если села батарейка в ключе от авто

Автовладелец попадает в неприятную ситуацию, когда ранним утром подходит к своему автомобилю и не может снять его с охраны. В брелоке сигнализации села батарейка. Воспользоваться кнопкой Valet, когда не помнишь, где она стоит и сколько раз надо нажимать, под завывания сирены не позволяет воспитание. Новую батарейку взять негде.
Я решил проблему так: приспособил корпус пятикубового шприца для постоянного ношения в кармане запасного элемента типа ААА. Ведь в современном брелоке с обратной связью энергии хватает всего на несколько месяцев. Носик шприца надо отрезать и заплавить отверстие зажигалкой. Длину подгоняем под элемент питания, а отверстие закрываем либо пробкой от аптечного пузырька, либо отрезком поршня. Спасательную капсулу крепим скотчем к корпусу брелока — и запасной элемент питания всегда под рукой.
К. Сидоров, г. Москва
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