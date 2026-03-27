Революция в безопасности машин: известный в России бренд разработал новую сталь
27 марта
Новой «уголовки» за автоподставы не будет

Госдума отклонила законопроект о введении уголовной статьи за автоподставы

Нижняя палата парламента отклонила инициативу, которая предполагала введение в Уголовный кодекс отдельной статьи за инсценировку ДТПс целью вымогательства. Документ был внесен группой депутатов ЛДПР еще летом 2025 года.

Авторы законопроекта предлагали наказывать за умышленное создание аварии для вымогательства лишением свободы на срок до четырех лет. Если же такое преступление совершалось группой лиц или повлекло тяжкий вред здоровью потерпевшего, срок увеличивался до семи лет.

Однако в профильном комитете по госстроительству и законодательству посчитали, что выделять подобные деяния в отдельную статью недостаточно обоснованно, и дали отрицательное заключение. В отзыве на законопроект указали, что в зависимости от конкретных обстоятельств такие случаи уже могут квалифицироваться по существующим статьям – как мошенничество, вымогательство или нарушение правил дорожного движения.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet Plus выводит на российский рынок новый кроссовер.

Источник:  сайт Системы обеспечения законодательной деятельности
Ушакова Ирина
27.03.2026 
