Сэкономить миллионы при покупке авто через Беларусь: каковы риски этой схемы

Эксперт Иванов рассказал, чем опасен новый способ покупки авто через Беларусь

По данным автоподборщиков, с 1 апреля в Беларуси вступают в силу новые правила льготной растаможки, которые позволяют существенно сэкономить на покупке автомобиля.

Схема предполагает оформление покупателю вида на жительство в Беларуси, после чего машина ввозится и регистрируется по местным тарифам. Например, BMW X5 2026 года по такой схеме обойдется в 9,7 млн рублей, тогда как при прямом ввозе в Россию цена достигнет 13,9 млн рублей.

Однако у этого способа есть ограничения: автомобиль будет на белорусских номерах, а срок ожидания может составить около полугода.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов предостерегает покупателей от участия в подобных схемах, указывая на возможные риски.

Комментарий эксперта

Николай Иванов , директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф»:

– Мы считаем, что подобные схемы вызывают много вопросов. Кроме того, у таких автомобилей могут возникнуть серьезные сложности с последующей эксплуатацией. В частности, речь идет о страховании: оформление полисов каско и ОСАГО для таких машин может оказаться затруднительным или невозможным. В результате покупатель приобретает дорогостоящий актив, но не может полноценно защитить его от возможных рисков.

Поэтому, на первый взгляд, подобные схемы могут выглядеть привлекательными, но в реальной жизни они могут создать немало проблем для клиента. С точки зрения цивилизованного рынка такие решения вряд ли станут устойчивой моделью, подытожил специалист.

