Подсчитана стоимость владения новым седаном АВТОВАЗа

«Автостат»: стоимость владения Lada Iskra составит от 22 тысяч рублей за месяц

В прошлом году АВТОВАЗ начал выпуск и продажу автомобилей нового семейства Lada Iskra. Аналитики агентства «Автостат» подсчитали стоимость владения этой моделью на примере седана Comfort с 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой. Минимальная цена автомобиля составляет 1 277 000 рублей.

Lada Iskra

За пять лет владения седаном расходы составят 1 383 000 рублей, если пробег достигнет 100 тысяч километров, а эксплуатация будет проходить в Самарской области. Этот регион выбран, так как там продажи Искры самые высокие. В расчетах также учтены возраст водителя – 35 лет, и стаж – 10 лет. Это означает, что в среднем за месяц расходы составят 23 тысячи рублей, а один километр пробега – 13,8 рубля.

Основные статьи расходов

По данным экспертов, самая крупная статья затрат – покупка бензина, которая за пять лет составит 555 700 рублей, или 40% от всей суммы. Потеря стоимости автомобиля после покупки донесет до 408 600 рублей, что равно 30% общих расходов. Еще 30% составляют расходы на страхование (ОСАГО и КАСКО), транспортный налог, шины и техническое обслуживание. Узнать подробнее о расчетах можно с помощью «Калькулятора стоимости владения автомобилем (TCO)».

Затраты в разных регионах

В других регионах России стоимость владения Iskra варьируется. Например, в Татарстане расходы будут ниже – около 22 тысяч рублей в месяц. А в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге они превысят 24 тысячи рублей. В Москве, Башкирии, Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Воронежской, Нижегородской и Ростовской областях месячные расходы составят 22–23 тысячи рублей.

