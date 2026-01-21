#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Volkswagen ID. Era 9X
21 января
Появились фотографии интерьера абсолютно нового кроссовера Volkswagen
Autohome опубликовал шпионские фото интерьера...
Электрокар Атом
21 января
Оценены рыночные перспективы нового российского электромобиля
Эксперты «Автостата» высказались о перспективах...
Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе
21 января
Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе
Министр Никитин: через 20 лет ручное управление...

Подсчитана стоимость владения новым седаном АВТОВАЗа

«Автостат»: стоимость владения Lada Iskra составит от 22 тысяч рублей за месяц

В прошлом году АВТОВАЗ начал выпуск и продажу автомобилей нового семейства Lada Iskra. Аналитики агентства «Автостат» подсчитали стоимость владения этой моделью на примере седана Comfort с 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой. Минимальная цена автомобиля составляет 1 277 000 рублей.

Lada Iskra
Lada Iskra

Рекомендуем
Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

За пять лет владения седаном расходы составят 1 383 000 рублей, если пробег достигнет 100 тысяч километров, а эксплуатация будет проходить в Самарской области. Этот регион выбран, так как там продажи Искры самые высокие. В расчетах также учтены возраст водителя – 35 лет, и стаж – 10 лет. Это означает, что в среднем за месяц расходы составят 23 тысячи рублей, а один километр пробега – 13,8 рубля.

Основные статьи расходов

По данным экспертов, самая крупная статья затрат – покупка бензина, которая за пять лет составит 555 700 рублей, или 40% от всей суммы. Потеря стоимости автомобиля после покупки донесет до 408 600 рублей, что равно 30% общих расходов. Еще 30% составляют расходы на страхование (ОСАГО и КАСКО), транспортный налог, шины и техническое обслуживание. Узнать подробнее о расчетах можно с помощью «Калькулятора стоимости владения автомобилем (TCO)».

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Затраты в разных регионах

В других регионах России стоимость владения Iskra варьируется. Например, в Татарстане расходы будут ниже – около 22 тысяч рублей в месяц. А в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге они превысят 24 тысячи рублей. В Москве, Башкирии, Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Воронежской, Нижегородской и Ростовской областях месячные расходы составят 22–23 тысячи рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России подорожала стоимость поездки в такси.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 26
21.01.2026 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв