Лада Искра получит новый мотор: подробности
Компания Lada представит новую версию модели Iskra с обновленным мотором мощностью 120 лошадиных сил. Этот двигатель объемом 1,6 литра заменит прежний вариант на 106 сил, сообщили в АВТОВАЗе.
Новый мотор будет сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач и вариатором.
«Сейчас у нас 106 сил, будет 120 сил, и также будет комплектоваться шестиступенчатой "механикой" и бесступенчатым вариатором», – отметил руководитель продуктового маркетинга Сергей Корниенко.
Повышение мощности двигателя улучшит динамику разгона, однако точные показатели станут известны ближе к началу продаж. При этом оснащать модель мотором объемом 1,8 литра не планируется.
Новую силу двигателя оценят на фоне нынешних характеристик Lada Iskra: седан с 106-сильным силовым агрегатом и шестиступенчатой коробкой разгоняется до 100 км/ч за 12,6 секунды, а с вариатором – за 13,8 секунды. Базовая версия с 90-сильным восьмиклапанным мотором и пятиступенчатой механикой делает это за 13 секунд.
Розничные цены на Lada Iskra после январского повышения начинаются от 1 277 000 рублей для седана и достигают 1 827 000 рублей в комплектации кросс-универсала Iskra SW Cross.
Подобным мотором будет оснащаться и новый кроссовер Lada Azimut. В стартовой версии для него предусмотрен тот же 120-сильный двигатель с «механикой», а более дорогие версии получат вариатор. Топ-модель укомплектуют 132-сильным агрегатом объемом 1,8 литра.
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.
