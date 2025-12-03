Из каких деталей собрана Lada Iskra — проверили!

В новой Ладе Искра обнаружены европейские и японские комплектующие

На фоне многочисленных вопросов о локализации новых автомобилей особенно интересно узнать, из чего на самом деле собрана новая Лада Искра.

Этот вопрос подробно изучил эксперт «За рулем» Илья Хлебушкин.

Оказалось, что в Искре соседствуют российские борские стекла и оптика производства «Автосвет» из Киржача, экс-японская нижегородская проводка Yazaki и чешские свечи Brisk, но сделанные уже в Тольятти. Аэродинамические резинопластиковые щитки перед колесами – с логотипами Renault и локализованной экс-европейской марки AD Plastic. Даже пластиковый бензобак несет на себе следы прошлой эпохи – ромбик Renault.

Много комплектующих нашей компании «Итэлма»: блок управления двигателем, блок ABS, форсунки, генератор.

Двигатель ВАЗ‑21129 (106 л. с.) известен с 2015 года, его выпускают на АВТОВАЗе, при этом обе доступные с этим мотором коробки: 6-ступенчатая механика или вариатор – китайской компании WanLiYang. Приводные валы – неизвестной компании Mobyp, штаб-квартира которой хотя и находится в Бельгии, но, похоже, тоже китайской.

Мнение эксперта

Илья Хлебушкин, «За рулем»:

– Платформа CMF-B LS для АВТОВАЗа новая. Это нечто среднее между Логаном третьего поколения, от которого изначально взята архитектура CMF-B, и Вестой, у которой позаимствовали некоторые узлы.

По происхождению компонентов Лада Искра – плод дружбы народов, в основном российского и китайского.

Главное, чтобы это была именно дружба и всё вместе хорошо и долго работало.

Полный и подробный разбор каждого узла новой Лады – в декабрьском выпуске «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Ильи Хлебушкина «Откуда Искра» из журнала «За рулем» № 12 за 2025 год.