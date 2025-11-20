#
Лада Искра — какой ее видели на АВТОВАЗе до выпуска?

АВТОВАЗ показал изображения Lada Iskra, сделанные до выхода модели в серию

АВТОВАЗ опубликовал рендеры семейства Iskra, созданные командой Lada Design до официального выхода моделей на рынок.

Представленные изображения показывают седан Lada Iskra и приподнятый универсал Lada Iskra SW Cross. Точные даты подготовки рендеров неизвестны, но указывается, что они сделаны на начальном этапе проектирования. Напомним, разработка велась ориентировочно, с начала 2020-х: в марте 2022 года тогдашнему президенту АВТОВАЗа Николя Мору показывали уже собранный первый образец модели.

В ту эпоху АВТОВАЗ мог бы использовать эти изображения для промо-компании Искры, но этого не случилось – вероятно, по причине «турбулентности» времен и связанной с нею туманностью перспектив. Зато рендеры позволяют понять, насколько успешно ключевые стилистические решения были перенесены на конечный продукт. С поправкой на художественный стиль, обычно присущий таким изображениям, воспроизведение «в металле» следует признать довольно точным. А вы как думаете?

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3810
20.11.2025 
