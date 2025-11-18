#
Lada Iskra SW Cross
18 ноября
Эта новинка АВТОВАЗа получила усиленную антикоррозийную защиту
В РФ стартовало производство универсалов Lada...
Парковку для этой группы россиян хотят сделать бесплатной
18 ноября
Парковку для этой группы россиян хотят сделать бесплатной
ЛДПР предложила сделать бесплатной парковку для...
Китай меняет правила экспорта машин: чем это обернется для россиян
18 ноября
Китай меняет правила экспорта машин: чем это обернется для россиян
Китай вводит ограничения на экспорт автомобилей...

Эта новинка АВТОВАЗа получила усиленную антикоррозийную защиту

В РФ стартовало производство универсалов Lada Iskra SW с оцинкованной крышей

Универсалы Lada Iskra теперь оснащены новой крышей, выполненной из оцинкованного металлопроката.

АВТОВАЗ объявил о внедрении подобной крыши на модели Iskra SW еще во время летнего тест-драйва в Минске.

Данная инициатива стала частью постоянной работы компании по улучшению качества автомобилей Lada, подчеркнули в пресс-службе АВТОВАЗа.

Нововведение направлено на удовлетворение потребностей владельцев универсалов, которые зачастую используют крышу для транспортировки грузов.

Lada Iskra SW Cross
Lada Iskra SW Cross

Внедренная технология обеспечивает усиленную защиту от коррозии и минимизирует вероятность появления ржавчины при случайных повреждениях лакокрасочного покрытия.

Согласно данным «РГ», производство Lada Iskra SW с оцинкованной крышей уже началось, и автомобили начали поступать к дилерам.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые беспроблемные модели Kia.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Количество просмотров 1
18.11.2025 
