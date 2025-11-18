Эта новинка АВТОВАЗа получила усиленную антикоррозийную защиту

В РФ стартовало производство универсалов Lada Iskra SW с оцинкованной крышей

Универсалы Lada Iskra теперь оснащены новой крышей, выполненной из оцинкованного металлопроката.

АВТОВАЗ объявил о внедрении подобной крыши на модели Iskra SW еще во время летнего тест-драйва в Минске.

Данная инициатива стала частью постоянной работы компании по улучшению качества автомобилей Lada, подчеркнули в пресс-службе АВТОВАЗа.

Нововведение направлено на удовлетворение потребностей владельцев универсалов, которые зачастую используют крышу для транспортировки грузов.

Lada Iskra SW Cross

Внедренная технология обеспечивает усиленную защиту от коррозии и минимизирует вероятность появления ржавчины при случайных повреждениях лакокрасочного покрытия.

Согласно данным «РГ», производство Lada Iskra SW с оцинкованной крышей уже началось, и автомобили начали поступать к дилерам.

