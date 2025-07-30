Названы конкуренты новой модели АВТОВАЗа

АВТОВАЗ перечислил главных соперников новой Lada Iskra

АВТОВАЗ опубликовал перечень соперников для своей новой модели Lada Iskra. В список конкурентов седана вошли Changan Alsvin 1.5 (98 л.с.) DCT, стоимость которого начинается от 1 850 000 рублей, а также BAIC U5 Plus 1.5 (105 л.с.) CVT, который предлагается по цене от 1 731 000 рублей.

Также стоит отметить, что среди конкурентов новинки АВТОВАЗ учитывает переименованные Hyundai и Kia, которые теперь производятся под маркой Solaris. В частности, Solaris KRS (прежний Kia Rio Sedan) будет значительно дороже, однако Solaris KRX (Kia Rio X), наверняка, станет одним из вариантов для покупателей новой Lada.

Что касается альтернативы квазикроссоверу Lada Iskra SW Cross, россияне смогут выбрать между такими моделями, как Chery Tiggo 4 1.5 MT, Solaris KRX 1.6 MT, Changan CS35 1.4T DCT или Lada Vesta SW Cross 1.8 AT.

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Источник: Quto