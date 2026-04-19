В России выбрали лучший китайский автомобиль

«Китайские автомобили»: Geely Monjaro возглавил рейтинг лучших китайских машин

Портал «Китайские автомобили» провел опрос и составил рейтинг лучших автомобилей из Китая, официально представленных в нашей стране. Лидером стал кроссовер Geely Monjaro. Второе место занял Tank 300, а третье - Jetour T2. Hейтинг был составлен по результатам опроса пятидесяти экспертов. Эта модель оказалась в анкетах 21 участника: шестеро назвали её абсолютным фаворитом, а ещё пятнадцать включили в свои расширенные списки лучших машин.

Методика подсчёта была довольно гибкой. Уверенные в своём выборе респонденты называли одну лучшую машину, которая получала три балла, и от двух до четырёх «преследователей», каждому из которых начислялся один балл. Те же, кто колебался, просто указывали топ-5, и все автомобили из этого списка также получали по одному баллу. В итоге Monjaro собрал 33 балла, что вывело его далеко вперёд остальных конкурентов.

Помимо общего первенства, модель заслужила титул лучшего китайского кроссовера на текущий момент. Эксперты также распределили победы по другим категориям: Tank 300 стал лучшим внедорожником, Avatr 12 получил звания лучшего электромобиля и лучшего седана, а Exeed Exlantix ET признали лучшим гибридом. В классе минивэнов лидером назвали Wey 80.

А вот с пикапами определиться не вышло – здесь царило полное равенство. Три модели: GWM Poer, GWM Poer King Kong и Sollers ST9 – набрали лишь по два балла каждая, так что явного победителя в этой категории не нашлось.

В первую десятку рейтинга также вошли Avatr 12, Exeed Exlantix ET, Haval H9, Voyah Free, Belgee X50, Haval Jolion и GAC GS8.