Что будет, если забыть документы или затонировать машину: полный список штрафов для автомобилистов

Штрафы ГИБДД в 2026 году: нарушения по регистрации ТС, техосмотру, документам и оборудованию

Auto Mail напомнил о наказаниях за несоблюдение ПДД, которые будут действовать в 2026 году. Их можно условно разделить на несколько групп. Начнём с одной из самых объёмных – нарушений, связанных с эксплуатацией, регистрацией транспортных средств и их номерными знаками.

Нарушения по регистрации и документам ТС

За эти проступки водителю может грозить всё что угодно: от простого предупреждения до лишения прав на целый год. Штрафы для граждан здесь варьируются от 500 до 5000 рублей, а для юридических лиц могут доходить до полумиллиона. Например, управление машиной, не зарегистрированной в ГИБДД (ст. 12.1 ч. 1), обойдётся в 500-800 рублей, а повторное нарушение (ч. 1.1) – уже в 5000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца.

Проблемы могут возникнуть и с номерами. Езда с нечитаемыми или нестандартными знаками (ст. 12.2 ч. 1) – это предупреждение или 500 рублей. А вот если номеров нет вообще, они видоизменены или скрыты (ч. 2), штраф составит 5000 рублей с риском лишения прав. Установка заведомо подложных номеров (ч. 3) карается штрафом до 500 000 рублей для организаций, а управление с такими знаками (ч. 4) почти гарантированно лишит водительского удостоверения на срок от полугода до года.

Не меньше хлопот доставляет отсутствие документов. Забытые дома права, СТС или полис ОСАГО (ст. 12.3 ч. 2), а также документы на сам автомобиль (ч. 1) потянут на предупреждение или те же 500 рублей. Передача руля лицу без документов (ч. 3) будет стоить уже 3000 рублей. Для таксистов отдельная история: работа без разрешения (ч. 2.1) наказывается штрафом в 5000 рублей.

К этой же категории относятся нарушения, связанные с коммерческими перевозками. Вождение без тахографа, если он обязателен (ст. 11.23 ч. 1), грозит штрафом 3000-5000 рублей, а для компании, выпустившей такой автомобиль на линию (ч. 2), – до 50 000 рублей. Нарушение режима труда и отдыха водителя (ч. 3) обойдётся физическому лицу в 1500-2000 рублей, а юрлицу – до 50 000. Особенно суровы наказания за нарушения в сфере международных перевозок, где штрафы для водителей могут достигать 200 000 рублей (ст. 11.26, 11.29).

Неисправности и незаконное оборудование

Самовольная установка на автомобиль спецсигналов или окраска под машины оперативных служб – верный путь к крупному штрафу и конфискации оборудования. Например, монтаж без разрешения «мигалок», сирен или фонаря такси (ст. 12.4 ч. 2) будет стоить гражданину 5000 рублей, а компании – полмиллиона. То же самое касается и незаконного нанесения спецокраски (ч. 3). Даже установка на переднюю часть машины световых приборов красного цвета или не соответствующих нормам (ч. 1) приведёт к штрафу до 500 000 рублей для юрлица.

Управление автомобилем с неисправностями – отдельная история. Если ездить на машине, которую вообще запрещено эксплуатировать (ст. 12.5 ч. 1), можно отделаться предупреждением или штрафом в 500 рублей. Но вот выезд с неоформленной диагностической картой (техосмотром) (ч. 1.1) уже потянет на 2000 рублей. Заведомо неисправные тормоза, рулевое управление или сцепное устройство (ч. 2) – это 500 рублей.

Самые серьёзные последствия ждут тех, кто использует незаконно установленные спецсигналы (ст. 12.5 ч. 4) или ездит с красными огнями спереди (ч. 3) – за это лишают прав на срок от 6 месяцев до года. Даже такая, казалось бы, мелочь, как тонировка, не соответствующая нормам светопропускания (ч. 3.1), карается штрафом в 500 рублей. В общем, за большинство нарушений, связанных с оборудованием и состоянием машины, просто предупреждением не отделаться – будьте готовы к ощутимым штрафам или даже лишению водительского удостоверения.