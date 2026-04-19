#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый седан BYD удивит крутой опцией, которой нет ни у одного конкурента
Системы помощи водителю не работают? Что показал реальный тест
Как защитить мотоцикл от угона? Советы эксперта
Как заранее распознать скорую поломку двигателя и сэкономить сотни тысяч рублей?

Эксперт Петров перечислил признаки скорой поломки двигателя автомобиля

Двигатель автомобиля – это сложное устройство и сломаться там определенно есть чему.

Рекомендуем
Как восстановить даже «одноразовый» мотор — рассказываем!

Поломки бывают разные по серьезности и стоимости, но каждой неисправности предшествуют определенные сигналы, которые водители не замечают или попросту игнорируют. Однако бывает и такое, что автомобилист прислушивается к каждому лишнему шороху от мотора и все равно не может распознать проблему или определяет ее ошибочно.

Эксперт Александр Петров перечислил распространенные поломки моторов, рассказал, как их заранее распознать и описал последствия игнорирования тех или иных сигналов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Александр Петров – директор департамента по работе с партнерами СТО « UREMONT »:

Признаков скорой поломки двигателя множество, однако сразу подмечу, что и они могут быть довольно обманчивы.  Даже опытному водителю лучше обратиться в авторизованный сервис, чтобы диагностировать возможную неисправность.

Первый звоночек для владельца автомобиля с большим пробегом повышенный угар масла. Поначалу это может трактоваться как: « раз я просто доливаю, ничего страшного » . Но на самом деле масло сгорает в цилиндрах, а продукты его сгорания закоксовывают поршневые кольца. При большом расходе, около 1л на 1000км, кольца могут залечь, компрессия при этом упадет, и в какой-то момент двигатель может просто заклинить. Иногда угар идет через направляющие втулки клапанов, маслосъемные колпачки. Однако в 90% случаев на старых моторах этот процесс идет параллельно.

Если при утреннем запуске автомобиля вы услышали звон и « лязганье » под капотом, возможно это подошел срок замены цепи ГРМ. Если его игнорировать, в какой-то момент цепь может перескочить. Тогда поршни встретятся с клапанами – вследствие чего они погнутся. Итог: дорогостоящий ремонт, который в зависимости от повреждений, часто сопоставим по цене с покупкой контрактного мотора.

Еще хочу отметить такой признак, как пропуски зажигания или устойчиво богатая смесь. Проблемы с форсунками или свечами зажигания приводят к тому, что топливо сгорает неправильно. В одном случае это может вызвать перегрев и прогар поршня, в другом – обломить свечу прямо в цилиндр. Оба варианта равносильны капитальному ремонту ДВС.

Современный автомобиль спроектирован так, что даже после появления этих признаков, его можно эксплуатировать какое-то время, неисправность может проявить себя как в ближайшее время, так и растянуться на более длительный срок. Я советую не испытывать удачу, и при возможности устранять даже « незначительные » поломки, чтобы впоследствии не заплатить еще больше.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 20
19.04.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0