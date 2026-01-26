7 мест, богатое оснащение, приемлемая цена — еще одна новинка из Елабуги
Если JAC выкатывает новую модель, это всегда интересно: с высокой долей вероятности она скоро превратится в отечественный Соллерс. В случае минивэна RF8 это уже случилось.
Минивэн JAC RF8 – не только ближайший родственник Соллерса SP7, но и выпускается с ним на одном заводе. Логичный ход, чтобы цена из-за постоянного роста утильсбора не взлетела до заоблачных значений.
JAC RF8 и Соллерс SP7 — что общего и в чем разница
Продажи минивэна Соллерс SP7 начали 25 ноября 2025 года. Отличия от JAC – в настройках двигателя: 237 л. с. и 400 Н·м против 236 сил и 390 Н·м. Иные эмблемы и список оснащения.
Цены на SP7 стартуют с 4,99 млн рублей. Есть различные льготные программы, позволяющие скинуть до 300 тысяч. Гарантия – 5 лет или 150 тысяч км.
Про комфорт JAC RF8
В первую очередь примерить хочется второй ряд, а не водительское место. Кажется, что главные люди сидят именно тут.
Две раздельные оттоманки, дополненные вентиляцией и массажем, – не прерогатива дорогой комплектации, а обстановка по умолчанию. Даже не раскладывая кресла в полулежачее положение, сидишь очень удобно. До спинок передних кресел так далеко, что если захочется воспользоваться откидными столиками, придется подъехать поближе.
На галерке можно сидеть втроем. Но она не производит впечатления мест для провинившихся: забираться удобно, ибо между креслами второго ряда широкий проход. Коленки не поджимают уши, а сами сиденья перемещаются в продольном направлении. Что еще нужно? Общение с водителем!
Ни сферического зеркала на потолке, ни камеры, направленной в салон, у шофера нет, а ведь такие машины могут покупать не только корпоративные парки, но и большие семьи. А значит, сзади могут сидеть дети. Для них же можно было поставить откидной экран на потолке – хотя бы как опцию.
Дефицита экранов на передней панели нет: приборка и медиасистема объединены в одно поле диагональю 25 дюймов. И каждый из этих дюймов, увы, бликует. Меню медиакомплекса удобно, есть Android Auto и Apple CarPlay.
Если не считать отсутствия массажа, то на месте водителя я себя обделенным не чувствую. Есть физические кнопки. Сиденье удобно, а руль перемещается в нормальном диапазоне. И про дизайнерские мелочи вроде селектора с инкрустацией не забыли.
За те же деньги
Новую альтернативу вэну JAC RF8 за те же деньги не сыскать (Соллерс не в счет).
Mercedes-Benz V‑класса, Toyota Alphard и Volkswagen Multivan за 5 млн рублей будут в возрасте и с солидным пробегом. А троица Citroen/Peugeot/Opel – нарочито коммерческая. Другое дело – корейцы.
Можно найти неплохой Kia Carnival текущего поколения 2022–2023 года выпуска. Почти все машины – с турбодизелем 2.2 (199 л. с.) и автоматом. На рынке встречаются как автомобили с простым задним диваном, так и раздельными оттоманками на втором ряду.
Эпатажный Hyundai Staria будет примерно того же возраста . Встречаются как автомобили с тем же дизелем 2.2, так и с мощным бензиновым V6 объемом 3.5 литра (249 л. с.). Коробка – также исключительно восьмиступенчатый автомат.
Но торопитесь: отмена льготного утильсбора на машины мощнее 160 л. с. уже подстегивает цены на вторичке.
Как едет JAC RF8
На ходу – лайнер! Только идущий как-то отстраненно от капитана. Руль «пустой», в поворотах желанной обратной связи нет. Спортивный режим наращивает усилие, но только около нулевого положения. Траекторию RF8 держит нормально, но в целом почувствовать этот корабль руками нельзя, ориентиры лишь визуальные.
Зато на прямой корабельные повадки лишь в плюс. Платформа Muse, на которой выстроен JAC, – это про комфорт, а не спорт. Что подтвердила внезапная яма, перед которой я не успел осадить скорость. Подвеска не пробилась, и выбоина осталась почти незамеченной. Похвальная энергоемкость!
На шоссе идиллию портит лишь вечно зудящий мотор – похоже, на изоляции моторного отсека сэкономили.
Если бы у Джака был V8 с сочным голосом, вопросов нет. Но турбо-«четверка» с непосредственным впрыском внятным вокалом не отличается, и лишь нудит во всём диапазоне оборотов. Слышно даже на втором ряду, хоть и чуть приглушенно.
А сам двигатель неплох. Двухлитровый турбомотор N20TG мощностью 236 сил достаточен даже для большого минивэна, особенно с классическим автоматом. Какая именно коробка используется, мне говорить не стали. Но одного взгляда на корпус достаточно: это восьмиступенчатый Aisin TG81 (как бы его ни величали у разных производителей).
Местная прописка
Парадокс в том, что JAC RF8 будет выпускаться на том же заводе, что и Соллерс SP7, но он почему-то дешевле: доступен в единственной версии за 4,8 млн рублей. Без учета скидок и льгот – на 200 тысяч рублей доступнее Соллерса.
Причина только в комплектации или есть более глубинные причины? Как только возьмем SP7 на тест, узнаем.
JAC RF8
- Длина / ширина / высота / база 5215 / 1895 / 1830 / 3100 мм
- Снаряженная / полная масса 2110 / 2675 кг
- Объем багажника 700/2500 л
- Максимальная скорость 210 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 9,8 с
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 174 кВт / 236 л. с. при 5500 об/мин; 390 Н·м при 4000 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-92 / 65 л
- Трансмиссия полный привод; А8
- «За рулем» можно смотреть на YouTube