7 мест, богатое оснащение, приемлемая цена — еще одна новинка из Елабуги

Опубликован отчет с испытаний минивэна JAC RF8, который выпускают в России

Если JAC выкатывает новую модель, это всегда интересно: с высокой долей вероятности она скоро превратится в отечественный Соллерс. В случае минивэна RF8 это уже случилось.

Минивэн JAC RF8 – не только ближайший родственник Соллерса SP7, но и выпускается с ним на одном заводе. Логичный ход, чтобы цена из-за постоянного роста утильсбора не взлетела до заоблачных значений.

JAC RF8. Цена в России от 4 800 000 ₽

JAC RF8 и Соллерс SP7 — что общего и в чем разница

Продажи минивэна Соллерс SP7 начали 25 ноября 2025 года. Отличия от JAC – в настройках двигателя: 237 л. с. и 400 Н·м против 236 сил и 390 Н·м. Иные эмблемы и список оснащения.

Цены на SP7 стартуют с 4,99 млн рублей. Есть различные льготные программы, позволяющие скинуть до 300 тысяч. Гарантия – 5 лет или 150 тысяч км.

Про комфорт JAC RF8

В первую очередь примерить хочется второй ряд, а не водительское место. Кажется, что главные люди сидят именно тут.

Две раздельные оттоманки, дополненные вентиляцией и массажем, – не прерогатива дорогой комплектации, а обстановка по умолчанию. Даже не раскладывая кресла в полулежачее положение, сидишь очень удобно. До спинок передних кресел так далеко, что если захочется воспользоваться откидными столиками, придется подъехать поближе.

Нижний сегмент подушек задних сидений можно поднять в горизонт. У каждого сиденья есть подлокотники.

В спинках передних сидений имеются откидные столики с благородным микролифтом. Массажем второго ряда можно управлять как с центрального дисплея, так и клавишами на торцах. Верхняя ручка – для продольной регулировки.

На галерке можно сидеть втроем. Но она не производит впечатления мест для провинившихся: забираться удобно, ибо между креслами второго ряда широкий проход. Коленки не поджимают уши, а сами сиденья перемещаются в продольном направлении. Что еще нужно? Общение с водителем!

Далеко не у всех одноклассников третий ряд перемещается продольно.

Ни сферического зеркала на потолке, ни камеры, направленной в салон, у шофера нет, а ведь такие машины могут покупать не только корпоративные парки, но и большие семьи. А значит, сзади могут сидеть дети. Для них же можно было поставить откидной экран на потолке – хотя бы как опцию.

В трехрядном виде багажник имеет объем 700 л, со сложенными сиденьями – до 2500 л. Докатка расположена под задним свесом.

Дефицита экранов на передней панели нет: приборка и медиасистема объединены в одно поле диагональю 25 дюймов. И каждый из этих дюймов, увы, бликует. Меню медиакомплекса удобно, есть Android Auto и Apple CarPlay.

Если не считать отсутствия массажа, то на месте водителя я себя обделенным не чувствую. Есть физические кнопки. Сиденье удобно, а руль перемещается в нормальном диапазоне. И про дизайнерские мелочи вроде селектора с инкрустацией не забыли.

За те же деньги

Новую альтернативу вэну JAC RF8 за те же деньги не сыскать (Соллерс не в счет).

Mercedes-Benz V‑класса, Toyota Alphard и Volkswagen Multivan за 5 млн рублей будут в возрасте и с солидным пробегом. А троица Citroen/Peugeot/Opel – нарочито коммерческая. Другое дело – корейцы.

Можно найти неплохой Kia Carnival текущего поколения 2022–2023 года выпуска. Почти все машины – с турбодизелем 2.2 (199 л. с.) и автоматом. На рынке встречаются как автомобили с простым задним диваном, так и раздельными оттоманками на втором ряду.

Эпатажный Hyundai Staria будет примерно того же возраста . Встречаются как автомобили с тем же дизелем 2.2, так и с мощным бензиновым V6 объемом 3.5 литра (249 л. с.). Коробка – также исключительно восьмиступенчатый автомат.

Но торопитесь: отмена льготного утильсбора на машины мощнее 160 л. с. уже подстегивает цены на вторичке.

Kia Carnival Hyundai Staria

Как едет JAC RF8

На ходу – лайнер! Только идущий как-то отстраненно от капитана. Руль «пустой», в поворотах желанной обратной связи нет. Спортивный режим наращивает усилие, но только около нулевого положения. Траекторию RF8 держит нормально, но в целом почувствовать этот корабль руками нельзя, ориентиры лишь визуальные.

Качество материалов высоко. А баланс сенсорного управления и обычных кнопок оптимален.

На потолке – отдельный блок климат-контроля для второго ряда, кнопки обогрева и вентиляции задних сидений.

Зато на прямой корабельные повадки лишь в плюс. Платформа Muse, на которой выстроен JAC, – это про комфорт, а не спорт. Что подтвердила внезапная яма, перед которой я не успел осадить скорость. Подвеска не пробилась, и выбоина осталась почти незамеченной. Похвальная энергоемкость!

На шоссе идиллию портит лишь вечно зудящий мотор – похоже, на изоляции моторного отсека сэкономили.

Если бы у Джака был V8 с сочным голосом, вопросов нет. Но турбо-«четверка» с непосредственным впрыском внятным вокалом не отличается, и лишь нудит во всём диапазоне оборотов. Слышно даже на втором ряду, хоть и чуть приглушенно.

А сам двигатель неплох. Двухлитровый турбомотор N20TG мощностью 236 сил достаточен даже для большого минивэна, особенно с классическим автоматом. Какая именно коробка используется, мне говорить не стали. Но одного взгляда на корпус достаточно: это восьмиступенчатый Aisin TG81 (как бы его ни величали у разных производителей).

Местная прописка

Парадокс в том, что JAC RF8 будет выпускаться на том же заводе, что и Соллерс SP7, но он почему-то дешевле: доступен в единственной версии за 4,8 млн рублей. Без учета скидок и льгот – на 200 тысяч рублей доступнее Соллерса.

Причина только в комплектации или есть более глубинные причины? Как только возьмем SP7 на тест, узнаем.

Формально турбомотор N20TG позволяет заправляться бензином АИ‑92. Но делать это регулярно я не советую.

Пять миллионов за хорошо оснащенный минивэн – приемлемо по сегодняшним меркам Нужна и более доступная 8‑местная версия – например, для многодетных

JAC RF8

Длина / ширина / высота / база 5215 / 1895 / 1830 / 3100 мм

5215 / 1895 / 1830 / 3100 мм Снаряженная / полная масса 2110 / 2675 кг

2110 / 2675 кг Объем багажника 700/2500 л

700/2500 л Максимальная скорость 210 км/ч

210 км/ч Разгон 0–100 км/ч 9,8 с

9,8 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 174 кВт / 236 л. с. при 5500 об/мин; 390 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 174 кВт / 236 л. с. при 5500 об/мин; 390 Н·м при 4000 об/мин Топливо / запас топлива АИ-92 / 65 л

АИ-92 / 65 л Трансмиссия полный привод; А8