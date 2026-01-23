#
Новый семейный автомобиль российской сборки — объявлены цены

Компания «Промтех» начнет продажи минивэнов Kapitan-C весной 2026 года

Нижегородская фирма «Промтех» продолжает развивать линейку техники под собственным названием Kapitan. На сей раз на полигоне НАМИ компания презентовала новое семейство легких коммерческих машин (LCV) под названием Kapitan-C.

Были показаны короткобазный 7-местный минивэн (L1H1), длиннобазный 7-местный минивэн (L2H2) и такая же длиннобазная машина в версии «Социальное такси» – с подъемником для инвалидной коляски.

У первых двух версий 2-литровый 150-сильный турбодизель работает в паре с 9-ступенчатой АКП, а у такси – с 6-ступенчатой механикой.

В компании напомнили, что еще в декабре на выставке «Здравоохранение-2025» был показан Kapitan-C в версии скорой помощи (АСМП).

Специалисты отмечают, что фактически эти машины – перелицованные версии Maxus V70, он же Iveco Fidato или Chevrolet Express Max, выпускающегося с 2023 года. Отличия локализуемой у нас версии – лишь в оформлении передней части.

Сейчас завершается процесс сертификации основных модификаций Kapitan-C, а параллельно идет сборка из крупноузловых SKD-комплектов на мощностях подразделения ENA auto, относящегося к «Промтеху». Ориентировочно с мая все дилеры компании планируют приступить к продаже таких машин по цене от 4,5 до 5,3 млн рублей.

Напомним, основной профиль «Промтеха» – это коммерческие и специальные автомобили на базе Lada и ГАЗ. Под отдельным брендом Kapitan в 2024 году компания представляла ребрендированные китайские пикапы Huanghai N2, а в начале 2025-го анонсировала грузопассажирский комби, фургон, микроавтобус и АСМП на той же базе.

Источник:  Автостат Инфо
Иннокентий Кишкурно
23.01.2026 
