Мощная рама, полный привод, понижайка: это наш новый внедорожник

«За рулем» изучил пикап Промтех Капитан

Основной профиль деятельности нижегородской компании Промтех – коммерческие и специальные автомобили на базе серийных машин Лада и ГАЗ.

Промтех Капитан

Теперь производитель выходит в новый сегмент и представил первую машину под собственным брендом – пикап Промтех Капитан.

Что в основе

Прототипы показали уже с собственной эмблемой, но квест с распознаванием исходника оказался несложным. В оригинале это неизвестный у нас китайский пикап Huanghai N2. Под разными локальными брендами его продают, в частности, в Иране, Нигерии, Северной Корее.

Но – в сторону скепсис. На домашнем рынке N2 оснащается дизелями Isuzu и бензиновым турбомотором Mitsubishi. В Промтехе заверили, что подбирали модель с упором на функциональность, надежность и практичность, а не напичканность электроникой и модность. Хотя, если открыть сайт Huanghai, можно прочитать фразы вроде «шасси уровня Bentley» и «король легких мостов».

Конструкция

Конструкция типовая: мощная рама, полный привод part-time с понижайкой, двухрычажная независимая подвеска спереди и мост на рессорах сзади. Дизель 2.5 развивает 129 сил и работает с 6‑ступенчатой механикой.

Дизель 2.5 развивает 129 сил и работает с 6‑ступенчатой механикой.

Как едет?

Порожняя машина показывает приемлемую динамику и достаточно мягкий ход.

Груз массой 1,3 тонны не портит осанку грузовичка: просадка задней части незаметна. Прохватив по грунтовке, убедились, что подвеска отлично держит удар.

Чего не скажешь о сцеплении. Запах на груженой машине – при трогании даже в едва заметный подъем. Узел явно требует усиления. Что же будет в грязи и глубоком снегу?

Ходовая часть пикапа Промтех Капитан

Дизайн

Внешность самобытная, а вот приборная панель копирует внедорожник Toyota Fortuner. Впрочем, для подобных машин дизайн вторичен. Чего не скажешь о посадке: в рабочих автомобилях водители проводят много часов. При росте больше 180 см усесться можно единственно возможным образом – сиденье до упора вниз, руль максимально вверх. Но тогда баранка частично обрезает комбинацию приборов. Диапазон настройки рулевой колонки по высоте совсем маленький. В остальном всё пристойно. Даже в однорядной кабине рослому водителю хватает регулировок сиденья и по длине, и по наклону спинки.

Приборная панель Капитана копирует внедорожник Toyota Fortuner

Планы

Промтех показал две машины. Классический пикап с двухрядной кабиной – для примера того, что было взято в качестве исходника. А поставлять из Китая станут голые шасси длиной 5337 мм с однорядной кабиной. Грузоподъемность – 1690 кг при допустимой полной массе 3500 кг.

В Нижнем Новгороде их будут оснащать разнообразными надстройками. Бортовая платформа на белой машине – самый простой вариант. Можно предположить, что на базе Капитана построят подобие кузовов Куб и Прима, знакомых по Грантам, Ларгусам и Нивам. Следующий год наверняка принесет несколько таких новинок.

Промтех Капитан

Цена

В зависимости от успеха модели Промтех рассчитывает со временем перейти на крупноузловую сборку самих автомобилей, а затем и на полный цикл. В качестве весьма условного ориентира можно взять пикап Соллерс ST6 (бывший JAC T6). Локализация позволила продавать его за 2,4–2,6 млн рублей, тогда как к импортируемым моделям не подступиться без 3–3,2 миллионов.

Ниша у Капитана, возможно, небольшая, но практически пустая. Пикапов у нас представлено немало, но все они пятиместные, а тюнинг ограничивается установкой кунга. Фургоны поголовно полукапотные или бескапотные. Исключение одно – УАЗ Профи. С ним-то и будет биться за покупателей Промтех Капитан.

Тест грузовичка Dongfeng Captain-T от Промтех читайте тут.

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