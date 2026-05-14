Накажут ли водителя за ДТП на автопилоте: ответ юриста

Автоюрист Воропаев: Водителя обвинят в ДТП даже при аварии на автопилоте

Даже если автомобиль попал в аварию, будучи в режиме автопилота, виноватым всё равно останется человек. И платить по счетам придется именно ему. Такую позицию озвучил автомобильный юрист Лев Воропаев.

По его словам, закон не предусматривает лазейки, чтобы переложить ответственность на «умную» электронику. Правила дорожного движения трактуют ситуацию однозначно: виновен тот, кто сидит за рулем, пусть даже он просто активировал систему и наблюдал за дорогой. Никаких поблажек для автономных режимов пока не сделали.

Между прочим, у водителя есть шанс отыграть затраты, если он докажет, что техника подвела. Экспертиза, которая покажет брак автопилота или сбой, станет весомым аргументом. Если производитель умолчал о возможных рисках, хозяин машины может подать регрессный иск и взыскать деньги и за чужой ремонт, и за повреждение собственного авто.