Coolray обновился — известна цена в России
Российское представительство Geely раскрыло комплектацию и цену обновленного кроссовера Coolray для российского рынка.
Городской кроссовер в единственной комплектации «Эксклюзив» (Exclusive) оценен в 2 889 990 рублей, а в рамках спецпрограмм цену можно снизить на 150 тысяч рублей. Под капотом вернувшегося в РФ Coolray – знакомая связка из 1.5 турбо (147 л.с., 270 Нм) и 7-ступенчатого «мокрого» робота. Средний расход в смешанном цикле – 6,5 л/100 км. Шайба на центральном тоннеле отвечает за выбор одного из четырех режимов управления тягой.
Geely Coolray, комплектация «Эксклюзив» (Exclusive), 2 889 990 рублей:
- диски 18"
- красные суппорты
- черная крыша
- увеличенный задний спойлер
- интерьер – экокожа с красными вставками
- электропривод сиденья водителя
- цифровые приборы 8,8"
- мультимедиа Flyme 14,6"
- поддержка Apple Carplay и Android Auto
- атмосферная подсветка в передних дверях
- полный зимний пакет
- панорамная крыша со шторкой и люком
- автоматическое закрытие люка при блокировке дверей и дожде
- прозрачные солнцезащитные козырьки с УФ-фильтром
- беспроводная зарядка
- круговой обзор, «прозрачное шасси»
- комплекс систем безопасности
- комплекс систем ADAS второго уровня
- 6 подушек
- воздуховоды второго ряда
- задний парктроник
- электропривод двери багажника
Напомним, Coolray покинул РФ в 2025 году после пяти лет успешного присутствия на рынке. Его заменил белорусский клон Belgee X50, но уже в феврале 2026-го Geely объявила о возвращении Coolray с обновленным дизайном и салоном. Официальные тизеры показали в апреле, а теперь на руках и сертификационные документы. В апреле показали официальные фото машины, а в начале мая – оформили ОТТС. Новинка поступит в официальные дилерские центры Geely в ближайшее время.
