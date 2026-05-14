Coolray обновился — известна цена в России

Обновленный Geely Coolray вышел в продажу по цене от 2 889 990 рублей

Российское представительство Geely раскрыло комплектацию и цену обновленного кроссовера Coolray для российского рынка.

Городской кроссовер в единственной комплектации «Эксклюзив» (Exclusive) оценен в 2 889 990 рублей, а в рамках спецпрограмм цену можно снизить на 150 тысяч рублей. Под капотом вернувшегося в РФ Coolray – знакомая связка из 1.5 турбо (147 л.с., 270 Нм) и 7-ступенчатого «мокрого» робота. Средний расход в смешанном цикле – 6,5 л/100 км. Шайба на центральном тоннеле отвечает за выбор одного из четырех режимов управления тягой.

Geely Coolray, комплектация «Эксклюзив» (Exclusive), 2 889 990 рублей:

диски 18"

красные суппорты

черная крыша

увеличенный задний спойлер

интерьер – экокожа с красными вставками

электропривод сиденья водителя

цифровые приборы 8,8"

мультимедиа Flyme 14,6"

поддержка Apple Carplay и Android Auto

атмосферная подсветка в передних дверях

полный зимний пакет

панорамная крыша со шторкой и люком

автоматическое закрытие люка при блокировке дверей и дожде

прозрачные солнцезащитные козырьки с УФ-фильтром

беспроводная зарядка

круговой обзор, «прозрачное шасси»

комплекс систем безопасности

комплекс систем ADAS второго уровня

6 подушек

воздуховоды второго ряда

задний парктроник

электропривод двери багажника

Напомним, Coolray покинул РФ в 2025 году после пяти лет успешного присутствия на рынке. Его заменил белорусский клон Belgee X50, но уже в феврале 2026-го Geely объявила о возвращении Coolray с обновленным дизайном и салоном. Официальные тизеры показали в апреле, а теперь на руках и сертификационные документы. В апреле показали официальные фото машины, а в начале мая – оформили ОТТС. Новинка поступит в официальные дилерские центры Geely в ближайшее время.