Coolray обновился — известна цена в России

Обновленный Geely Coolray вышел в продажу по цене от 2 889 990 рублей

Российское представительство Geely раскрыло комплектацию и цену обновленного кроссовера Coolray для российского рынка.

Городской кроссовер в единственной комплектации «Эксклюзив» (Exclusive) оценен в 2 889 990 рублей, а в рамках спецпрограмм цену можно снизить на 150 тысяч рублей. Под капотом вернувшегося в РФ Coolray – знакомая связка из 1.5 турбо (147 л.с., 270 Нм) и 7-ступенчатого «мокрого» робота. Средний расход в смешанном цикле – 6,5 л/100 км. Шайба на центральном тоннеле отвечает за выбор одного из четырех режимов управления тягой.

Geely Coolray, комплектация «Эксклюзив» (Exclusive), 2 889 990 рублей:

  • диски 18"
  • красные суппорты
  • черная крыша
  • увеличенный задний спойлер
  • интерьер – экокожа с красными вставками
  • электропривод сиденья водителя
  • цифровые приборы 8,8"
  • мультимедиа Flyme 14,6"
  • поддержка Apple Carplay и Android Auto
  • атмосферная подсветка в передних дверях
  • полный зимний пакет
  • панорамная крыша со шторкой и люком
  • автоматическое закрытие люка при блокировке дверей и дожде
  • прозрачные солнцезащитные козырьки с УФ-фильтром
  • беспроводная зарядка
  • круговой обзор, «прозрачное шасси»
  • комплекс систем безопасности
  • комплекс систем ADAS второго уровня
  • 6 подушек
  • воздуховоды второго ряда
  • задний парктроник
  • электропривод двери багажника

Напомним, Coolray покинул РФ в 2025 году после пяти лет успешного присутствия на рынке. Его заменил белорусский клон Belgee X50, но уже в феврале 2026-го Geely объявила о возвращении Coolray с обновленным дизайном и салоном. Официальные тизеры показали в апреле, а теперь на руках и сертификационные документы. В апреле показали официальные фото машины, а в начале мая – оформили ОТТС. Новинка поступит в официальные дилерские центры Geely в ближайшее время.

Иннокентий Кишкурно
14.05.2026 
