Моторы 147 и 174 л.с.: знакомый кроссовер вернулся на рынок РФ после обновления

Новый Geely Coolray 2026 получил ОТТС для России

Geely Coolray снова выходит на российский рынок – компания получила ОТТС на кроссовер нового поколения. Документ уже действует, а значит, старт официальных продаж не за горами.

Напомним, модель ушла из России в 2025 году после пяти лет присутствия. Причиной называли насыщение сегмента за счет Cityray, но многие эксперты связывали уход с успехом белорусского Belgee X50 – тот же автомобиль, но дешевле из-за локализации. Правда, уже в феврале 2026-го представители Geely объявили о возвращении Coolray с обновленным дизайном и салоном. Официальные тизеры показали в апреле, а теперь на руках и сертификационные документы.

ОТТС (одобрение типа транспортного средства) – обязательное условие для продаж машин в России и странах ЕАЭС. Без него нельзя получить ПТС. Согласно документу, новый Geely Coolray приедет к нам из Китая, с завода Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing в городе Тайчжоу. Сертификат действует до апреля 2029 года.

Интереснее всего – техническая начинка. Coolray по-прежнему стоит на модульной платформе BMA. Габариты кузова: 4380 мм в длину, 1810 мм в ширину, 1615 мм в высоту. Колесная база – 2600 мм, колея спереди 1546 мм, сзади – 1557 мм. Масса без нагрузки колеблется от 1400 до 1445 кг, а полная допустимая – от 1715 до 1760 кг.

Под капотом возможны два бензиновых турбомотора объемом 1,5 литра, оба с четырьмя цилиндрами. Первый – BHE15-AFZ, выдающий 147 л.с. и 270 Нм. Второй – BHE15-EFZ, мощнее: 174 л.с. и 290 Нм. Хотя ранее в компании говорили, что в России оставят только младший вариант. В паре с ними работает 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением мокрого типа. Привод – исключительно передний.

Подвеска: спереди стойки Макферсон, сзади – полузависимая балка. Из оснащения: адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, камеры кругового обзора, панорамная крыша и комбинированная отделка салона.

Новый Geely Coolray – это по сути версия Coolray L, которая уже продается в Китае. Самый заметный элемент спереди – крупный воздухозаборник, который многие сравнивают с Exeed TXL. В цветовой гамме заявлен «Лиловый перламутр» с контрастной черной крышей.

Колеса – черные 18-дюймовые диски, тормозные суппорты красные. На крыше – массивный спойлер. Внутри – 14,6-дюймовый тачскрин на операционной системе Flyme Auto и 8,8-дюймовая приборная панель.

Цены и комплектации пока не раскрыты. Для ориентира: прежний Coolray стоил от 2,8 до 3,1 млн рублей на момент ухода с рынка. По неофициальной информации, новинку могут представить только в топовой версии, чтобы не конкурировать с Belgee X50+, который как раз скопировал дизайн обновленного Coolray. Кроссовер белорусской сборки сейчас стоит 2,3-2,8 млн рублей. Если Geely поставит более высокий ценник, внутренней борьбы удастся избежать.