Что лучше для пассажира: «пневма» или «лишние» полметра?

Эксперт Милешкин сравнил гибридные китайские минивэны Wey 80 и Voyah Dream

Китайские минивэны, такие как Wey 80 и Voyah Dream, вывели комфорт для пассажиров на новый уровень. Чем различаются эти два продающихся в России гибрида? Разобрались в вопросе.

Кстати, Wey 80 – новинка российского рынка, а потому является номинантом Гран-при «За рулем» этого года. Проголосовать за него или другого понравившегося номинанта Гран-при и получить шанс выиграть новую Lada Iskra SW Cross вы можете по этой ссылке.

После появления на российском рынке китайских минивэнов мы поняли, что считавшиеся прежде комфортабельными Volkswagen Multivan и Mercedes-Benz V-класса безнадежно им проигрывают по удобству для пассажиров. Вдобавок наряду с чисто бензиновыми моделями у нас теперь официально представлены и гибриды Wey 80 и Voyah Dream.

Особенности Wey 80 и Voyah Dream

Wey 80 – новинка рынка, он вошел в список номинантов Гран-при «За рулем» этого года. Автомобиль оснащен турбомотором 1.5 мощностью 152 л.с. и двумя электродвигателями – мощностью 95 л.с. на передних колесах и 52 л.с. на задних. Совокупная мощность, указанная в ПТС, составляет 299 л.с. Однако кратковременно, на пике, силовая установка способна выдать 487 «лошадей». Благодаря этому минивэн разгоняется до скорости 100 км/ч за 5,7-5,9 с. Привод – полный, допускается использование бензина АИ-92.

Wey 80

Особенность модели – наличие двух модификаций, обычной Premium и удлиненной Business Lounge. У второй больше и колесная база (3275 мм против 3085), и общая длина (5405 мм против 5045).

Базовый вариант оснащен 38-киловаттной батареей, на которой автомобиль может проехать до 160 км по циклу NEDC. Более крупному вэну положен аккумулятор на 44 кВт·ч, с которым автономность в «зеленом» режиме достигает 183 км.

Voyah Dream предлагался на российском рынке в разных вариантах, гибридных и электрических. Сейчас на официальном сайте представлен только гибрид. Его характеристики схожи с характеристиками минивэна Wey. Турбомотор 1.5 (143 л.с.) и пара электрических двигателей, развивающих общими усилиями 170 сил в номинальном режиме и 422 силы в кратковременном. До 100 км/ч модель разгоняется за 5,9 с. Привод полный. Небольшое отличие лишь в типе топлива: для Dream предписан бензин АИ-95.

В минивэне Voyah Dream 5315 мм длины и 3200 мм между осями. Тяговая батарея емкостью 43 кВт·ч обеспечивает пробег без использования жидкого топлива до 185 км, причем по более близкому к реальной жизни циклу WLTP.

Варианты и цены Wey 80 и Voyah Dream

Разнообразием комплектаций «китайцы» не балуют, однако жаловаться на набор опций не приходится. Voyah Dream оснащен шестью подушками безопасности, комплексом ассистентов водителя во главе с адаптивным «круизом», ограничителем скорости, встроенным видеорегистратором, 20-дюймовыми колесами, LED-оптикой, двойной панорамной крышей. Задние сдвижные двери и створка багажника снабжены электроприводами. В салоне есть ароматизатор и ионизатор.

Вместо семиместного Voyah Dream можно купить эксклюзивный, рассчитанный всего на четверых. Но цена – 17 млн рублей!

На передней панели – кластер из трех дисплеев диагональю 12,3 дюйма. Четыре индивидуальных кресла первых двух рядов оснащены электрорегулировками, обогревом, вентиляцией и массажером. Пассажирам второго ряда дополнительно положены столики и оттоманки. На «галерке» стоит трехместный диван. Салон отделан экокожей.

Voyah Dream стоит 8,8 млн рублей. Цену можно снизить на 925 тысяч рублей: благодаря локальной сборке машина попадает под госпрограмму стимулирования спроса на «зеленые» модели.

Оснащение Wey 80 Premium, в целом, не отличается от Voyah Dream. Но нет пневмоподвески, массажеров и видеорегистратора. Зато есть обогрев лобового стекла, руля и форсунок стеклоомывателя, автоматика дальнего света, омыватель камеры заднего вида. Зато и цена существенно ниже – 7,2 млн рублей.

В исполнении Business Lounge кресла второго ряда Wey 80 предлагают все возможные опции, включая индивидуальные беспроводные зарядки для смартфонов.

Удлиненный вэн Business Lounge оценивается уже в 8,6 млн рублей. Набор оборудования существенно расширен. Экокожа уступает место натуральной наппе, обычное салонное зеркало меняется на «видеозеркало». В сиденьях первых двух рядов появляются массажеры. На третьем ряду вместо дивана стоят два отдельных кресла с электроприводами, обогревом и вентиляцией. Есть холодильники, солнцезащитные шторки на задних боковых стеклах, система активного шумоподавления, проекция, аудиосистема с 20 динамиками премиального уровня, автопарковщик. Вместо панорамной крыши – «звездное небо» из сотен светодиодных точек.

Выводы по Wey 80 и Voyah Dream

У Wey 80 больше вариантов оформления – пять цветов кузова и три интерьерных против, соответственно, четырех и двух у Voyah Dream. Также у новичка предусмотрена удлиненная версия, а стоимость пусть и несущественно, но ниже. Да и внешность более традиционная и привычная для класса.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2026

По традиции к участию в конкурсе мы допускали только новые модели, без учета рестайлингов. Автомобиль (или автомобили) из этой публикации – в числе номинантов. Насколько он хорош в своем классе? Это мы и хотим узнать с вашей помощью: ПРОГОЛОСОВАТЬ. Кстати, среди тех, кто заполнит анкету голосования, мы разыграем автомобиль Лада Искра.

Самый дешевый гибридный кроссовер в РФ: как он едет? Каков расход? Липецкий Evolute i‑Space заметно изменился снаружи и внутри и стал дальнобойнее.