Раскрыты сроки начала продаж в России кроссоверов KGM Torres 2026 года

KGM Torres 2026 года: сроки появления в России и прогнозы цен

В столичных дилерских центрах пока не удалось найти кроссоверы KGM Torres 2026 модельного года – это выяснил корреспондент, объехавший несколько автосалонов. Продавцы предлагают клиентам исключительно машины 2025 года выпуска.

В компании «РЭКС Моторс», которая является официальным дистрибьютором корейского бренда в России, объяснили задержку просто. «На складе еще есть автомобили 2025 года выпуска, после их реализации можно будет говорить о поступлении в продажу автомобилей 2026 года», – заявили представители дистрибьютора.

Получается, ждать обновлённые Torres придётся, пока не раскупят старые запасы.

В одном из дилерских центров, в автосалоне СИМ, настроены довольно осторожно. Там прогнозируют, что свежие кроссоверы появятся ближе к концу года. Более того – они почти наверняка будут стоить дороже нынешних версий.

А вот в «АвтоГермесе» ожидают куда более ранних поставок. По словам представителя компании, машины 2026 года могут пополнить сток уже летом. Однако и там не берутся утверждать, будут ли на них действовать скидки: «Стоить они будут точно дороже», – просто констатировал собеседник.

В Major, впрочем, вообще не владеют информацией по срокам. Там разводят руками: «Никаких данных на этот счет от импортера пока не поступало».

Напомним, корейская марка KGM вернулась на российский рынок официально осенью 2024 года, а старт продаж пришёлся на весну 2025-го. На данный момент это, пожалуй, единственный «некитайский» бренд, работающий в стране в официальном ключе.

В гамме у компании три кроссовера: Tivoli, Korando и Torres – плюс рамный внедорожник Rexton. Машины завозят прямым импортом из Кореи, хотя ведутся переговоры о сборке на месте. Как подсчитало агентство «Автостат», за первый квартал 2026 года продажи KGM в России составили 624 автомобиля.