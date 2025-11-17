#
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
250 сил, 7 мест — в РФ принимают заказы на крутой минивэн

Компания JAC открыла прием заказов на семиместный минивэн RF8

Представительство JAC в РФ объявило, что новый 7-местный минивэн RF8 можно забронировать через официальный российский сайт бренда.

Шаг по большей части символический – цен и комплектаций пока нет, но обещают, что RF8 будет одним из самых привлекательных предложений в сегменте. Для ориентира можем посмотреть на «двойника» Sollers SP7 елабужской сборки: он тоже пока не радует официальными прайсами, но у дилеров уже появляются такие машины за 4,7-5,1 млн рублей. Что касается «чистокровного» JAC RF8, его премьера запланирована на конец ноября.

Известно, что RF8 при длине кузова 5215 мм и колесной базе 3100 мм будет иметь широкие возможности трансформации салона: так, третий ряд двигается на 240 мм, а объем багажника можно варьировать от 700 до 2500 л. В электронных ассистентах – распознавание знаков, адаптивный круиз, мониторинг слепых зон, помощь в пробках, круговой обзор 540° с функцией «прозрачное шасси».

По комфорту – обогрев и вентиляция первого и второго рядов (на втором – еще и функция массажа), настраиваемая приборка, аудиосистема на 12 динамиков, электропривод сдвижных дверей, панорамный люк... Напомним, в российской версии RF8 будет оснащаться бензиновым турбомотором 2.0 на 253 л.с. в паре с 8АКП. JAC RF8 позиционируют как авто для широкого круга задач – бизнеса, путешествий и повседневных семейных поездок.

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

Иннокентий Кишкурно
17.11.2025 
