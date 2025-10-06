#
Названы цены на минивэн российского производства

Российская газета: дилеры раскрыли цены на минивэн Sollers SP7

Официальные цены на минивэн Sollers SP7 пока не раскрыты, но некоторые дилеры уже выставили прайсы, сообщает источник.

Напомним, производство бизнес-вэна Sollers SP7, являющегося локальной копией китайского JAC Refine RF8, стартовало в июле на заводе «Соллерс» в Елабуге.

Машина предназначается главным образом для корпоративных автопарков, а официальный старт российских продаж назначен на нынешнюю осень. И уже сейчас в Сети появляются объявления от некоторых дилерских автосалонов.

Например, в Екатеринбурге Sollers SP7 продается по цене 4 690 000 рублей, компания из Новосибирска отдает машину за 4 990 000 рублей, а дилер во Владимире дает самый высокий прайс – 5 150 000 рублей.

Отметим, что у вэна есть два исполнения по компоновке кузова: 7-местное стандартное и 4-местное, повышенной комфортности.

В движение Sollers SP7 приводится 2,0-литровым турбомотором, который выдает 237 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатой АКП, передающей момент на переднюю ось. В комплектации – 6 подушек, мультимедиа, цифровая приборка, двухзонный климат, бесключевой доступ, беспроводная зарядка смартфона, электроприводы боковых дверей и двери багажника, светодиодные фары.

Источник:  Российская газета
