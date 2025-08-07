Хорошо оснащенный минивэн пошел в производство в РФ — подробности

Сборка российского минивэна Соллерс SP7 стартовала в Елабуге

На заводе Sollers в Елабуге начали выпускать минивэн Соллерс SP7 (в оригинале JAC Refine RF8) – сразу со сваркой и окраской кузовов.

Предусмотрена и дальнейшая локализация компонентов, включая кузовные детали, силовой агрегат, системы безопасности и электронику.

Цены и комплектации пока не объявлены: старт продаж намечен на осень. Львиная доля продаж, очевидно, придется на корпоративные парки.

Обрусевший «китаец» оснащается бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 237 сил и 8‑ступенчатым гидроавтоматом. Привод, как и у всех подобных моделей из КНР, передний.

Соллерс SP7

Соллерс SP7 предложат с трехрядным «семейным» салоном на семь мест и в виде четырехместного бизнес-купе. У последнего будет стационарная перегородка за первым рядом сидений, на которой установлен большой дисплей для задних пассажиров. Обогрев, вентиляция и массажер есть у сидений двух первых рядов. Плюс многочисленные электроприводы и комплекс систем активной безопасности.

Самый доступный из конкурентов, поставляющихся в Россию официально, – это GAC M8. У него схожая конфигурация: 2.0 турбо на 231 л. с., 8‑ступенчатый автомат, передний привод, четыре или семь мест. Обычные комплектации стоят от 5,5 до 6,5 млн рублей, VIP-версия оценивается в 7,5 млн. Локализованный Соллерс SP7 должен оказаться дешевле.

О новой модификации КАМАЗ К5 для региональных перевозок рассказана тут.