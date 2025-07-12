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В России стартовало производство нового отечественного семейного минивэна

Завод Sollers в Елабуге начал серийное производство минивэна SP7

На заводе в Елабуге стартовало серийное производство новых минивэнов Sollers SP7, выполненных по технологии полного цикла. Об этом сообщил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов в ходе главной промышленной выставки России «Иннопром», обращаясь к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

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Минивэн оснащен бензиновым мотором мощностью 237 л.с. (Евро-6) и 8-ступенчатой АКП. На данный момент доступны две версии модели: 7-местный полноразмерный минивэн и 4-местное бизнес-купе.

Стандартное оборудование включает шесть подушек безопасности, передовую мультимедийную систему, электронную панель приборов, климат-контроль с двумя зонами, систему бесключевого доступа, опцию беспроводной зарядки для смартфонов, светодиодные фары, а также электрические приводы для боковых дверей и двери багажника.

Sollers SP7
Sollers SP7
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ТЕСТ МАСЕЛ

Кресла водителя и переднего пассажира, а также отдельные сиденья второго ряда имеют множество электрических регулировок, подогрев, вентиляцию и массаж. Задний трехместный диван с эргономичным дизайном может быть трансформирован в кровать.

Интерьер Sollers SP7
Интерьер Sollers SP7

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Четырехместное бизнес-купе выделяется более просторным салоном с улучшенной звукоизоляцией, отделкой из дорогих материалов, изменяемой подсветкой, индивидуальной мультимедийной системой с большим экраном на перегородке, а также возможностью управления функциями салона через личный планшет.

Запуск продаж минивэна ожидается осенью. Ранее сообщалось, что стоимость модели составит примерно 5 миллионов рублей, однако точные прайс-листы пока не опубликованы.

Источник: Российская газета

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