#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

JAC готовится представить в России новый семиместный минивэн

7 мест, 253 л.с., автомат: JAC готовится представить в РФ новый минивэн RF8

Компания JAC планирует запустить новый семиместный минивэн RF8 в России. Дебют назначен на конец ноября текущего года.

Рекомендуем
Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

Пресс-служба марки сообщила, что этот просторный автомобиль с семью сиденьями станет отличным выбором для семейных поездок и путешествий.

Для российских покупателей JAC RF8 будет оснащена бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра, выдающим 253 л.с., а также 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

JAC RF8
JAC RF8

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Длиной 5215 мм, шириной 1895 мм и высотой 1830 мм, RF8 имеет колесную базу в 3100 мм.

Интерьер JAC RF8
Интерьер JAC RF8

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В базовой комплектации минивэн будет обладать разнообразными функциями, включая адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон и множество других систем комфорта и безопасности.

О цене и комплектациях нового минивэна будет объявлено ближе к премьере.

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:JAC
Количество просмотров 4331
04.11.2025 
Фото:JAC
Поделиться:
Оцените материал:
0