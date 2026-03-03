Импорт легковых машин в Россию взлетел на треть

Эксперт Целиков: Ввоз легковых автомобилей в феврале вырос на 35%

По данным главы агентства «Автостат» аналитика Сергея Целикова, опубликованным в его Telegram-канале, в феврале 2026 года в Россию было ввезено 46,8 тыс. легковых автомобилей. Этот показатель на 35% превышает результат февраля прошлого года, когда импорт составил 35 тыс. машин.

Аналитики зафиксировали уверенный рост как в сегменте новых автомобилей (возрастом до трех лет), так и в сегменте машин с пробегом. Количество ввезенных новых машин достигло 20,9 тысячи, что на 29% выше показателя 2024 года. Еще более динамичный рост показал импорт подержанных автомобилей: он увеличился на 40% и составил 25,9 тыс. единиц.

В структуре импорта сохраняются устоявшиеся тренды. Среди новых автомобилей безоговорочно лидирует Китай, на долю которого пришлось 67,2% всех поставок. На втором месте оказалась Киргизия (20,5%), которая часто используется как транзитный хаб для ввоза машин из других стран. В сегменте автомобилей с пробегом первенство удерживает Япония – 60,2% рынка. Далее следуют Китай (21,2%) и Южная Корея (7,7%).

