Дизель на 150 сил, «пневма», коробки на выбор: новинки российской сборки

Семейство микроавтобусов Капитан-С начали собирать в Нижнем Новгороде

Нижегородский Промтех представил семейство микроавтобусов Капитан-С с дизелем, механикой или автоматом – и фирменной задней пневмоподвеской.

Как стало принято, «восточного партнера» скрывают, но, как всегда, распознать его несложно. Перед нами Maxus V70, он же Iveco Fidato для европейского рынка. Причем в Промтехе зачем-то придумали для новичка отдельный бренд ЕНА, но этой деталью в именовании машины можно пренебречь.

У Промтеха заключен СПИК, поэтому производство Капитана-С налажено в Нижнем Новгороде. Под него выделили новые мощности на 1500 автомобилей в год.

Как сделан Капитан-С

Пока готовые машинокомплекты из Китая разбавляют только оригинальным передним бампером, российской решеткой радиатора и шильдиками. Но степень локализации будет расти – так обещают. В частности, у Промтеха огромный опыт в производстве сидений и элементов внутренней отделки. При должном спросе могут перейти и на сварку с окраской.

Двухлитровый дизель форсирован умеренно: 150 л. с. и 375 Н·м. По идее, мотор должен быть надежным, однако агрегат китайского концерна SAIC в России неизвестен. Смущает шестой экокласс с мочевинной нейтрализацией – нам такие сложности ни к чему.

Для знакомства мне выкатили версии L1H1 (4998×2030×2030 мм, серая машина на переднем плане) и L2H2 (5364×2030×2420 мм, синяя и белая машины). Можно заказать длинную базу в сочетании с низкой крышей. Появится и сверхдлинный вариант L3H2 (5940×2030×2420 мм). Решетка и бампер – разработки Промтеха. Окантовка может быть серой или черной. Фары – свето­диодные во всех комплектациях.

В паре с дизелем работает 6‑ступенчатая механика или 9‑ступенчатый классический автомат ZF. За последний ожидается доплата 200–250 тысяч рублей.

Как едет Капитан-С

Дизель везет уверенно, но механическая коробка удивила нежеланием тянуть порожнего Капитана с места на второй передаче, нужно трогаться с первой.

Автоматическая коробка на второй машине задумчива на переключениях, при желании ее можно слегка взбодрить переходом в спортрежим, но какой «спорт» на таком транспорте?

Спереди – независимая подвеска, сзади – зависимая балка на рессорах. Передний привод, ­плоское днище и приличный дорожный просвет обещают неплохую проходимость.

Передний привод – это плюс зимой, ведь речь идет о микроавтобусах, которые не будут ездить с перегруженной кормой, как грузовики. В базовую комплектацию входит интеллигентно работающая система стабилизации.

Приборная панель современная, с сенсорным блоком климат-контроля, портами USB-A и USB-C. Руль регулируется только по углу наклона. На холостых оборотах при –8 ºC на улице индикатор температуры антифриза лежит на нижней отметке, но из дефлекторов по всему салону идет теплый воздух. По умолчанию отопитель и кондиционер один, однако по заказу Промтех установит отдельный для задней части салона – конечно, за доплату.

На нечищеных дорогах полигона подвеска приятно гасила мелкие неровности. Удары посильнее до руля не доходили. Но на тестовые машины не успели установить промтеховскую двухконтурную пневмоподвеску с регулировкой жесткости с места водителя – ее предложат в качестве опции.

Кренится Капитан умеренно, на руль реагирует адекватно. Тормоза всех колес дисковые.

Удобное водительское сиденье имеет регулировку угла наклона подушки. Есть обогрев. Возможны самые разные планировки салона. Но все – не выходя за требования категории В в правах. Этот интерьер пока китайский, на серийные машины поставят кресла производства Промтеха.

Но какая китайская машина без странностей? Рычаг механической коробки – на приливе передней панели, подрулевые рычажки – на своих местах. Но селектор автомата вдруг становится правым подрулевым рычажком. Управление дворниками переезжает на левый, вытесняя выключатель фар. После долгих поисков он нашелся в меню медиасистемы. ­Спасибо, что есть датчик света.

Объем кузова – 6,4 м³ у варианта L1H1 и 9,3 м³ у L2H2. Полная масса всех модификаций ­укладывается в 3500 кг.

Сколько стоит Капитан-С

Продажи должны стартовать весной. Гарантия – 2 года или 100 тысяч км, на ТО нужно приезжать каждые 20 тысяч км.

Ориентировочные цены – от 4,5 до 5,2 млн рублей. Семиместный 136‑сильный Соллерс SF1 тех же габаритов, что и младший Капитан-С, стоит от 2,25 млн рублей.