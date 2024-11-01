Для знакомства с новой версией российского кроссовера мы отправились в Заполярье
Полный привод
Уже в километре от Мурманска бал правит первозданная природа. Дорога скользкая, но на то нам и полный привод. На мой взгляд, ехать по такой приятнее, чем по залитой реагентами.
Без полного привода жить, разумеется, можно. Но в условиях российской зимы машина со всеми ведущими колесами несравнимо удобнее и безопаснее.
Накануне теста Мурманск накрыл сильный снегопад. Весь город стал идеально белым, а идеальной машиной для него – полноприводная. Первый плюс отмечаю, едва забрав Т4 от дилера: многодисковая муфта подключает задние колеса без задержки, передние не успевают сорваться в пробуксовку. В городе это не так принципиально, а вот на проселке существенно снижает риск закопаться.
Еще в городе оценил правильную работу полного привода в поворотах. У Тенета T4 выверено распределение тяги: он не забрасывает корму и не скользит наружу передком.
Ездовых режимов шесть: три для асфальта (стандартный, экономичный и спортивный) и три для сложных условий (снег, грязь, 4х4). Отличаются они, в том числе, алгоритмом работы полного привода. За 130 км до Териберки перебрал их все.
Лучшим оказался зимний пресет. Плавные реакции на нажатие акселератора избавляют от ненужных пробуксовок. Помощь полного привода чувствуется постоянно, что и нужно при нестабильном сцеплении на сложном покрытии.
Периодически на дороге встречаются снежные переметы. Tenet T4 преодолевает их невозмутимо. Всё же снаряженная масса – почти 1,6 тонны.
Выехали еще затемно и успели оценить головной свет. Светодиодные фары выдают хороший пучок в обоих режимах.
Благодаря затемненной задней стойке кузова кроссовер длиной 4320 мм кажется солиднее.
Териберка встретила нас еще более глубоким снегом. В поисках красивых ракурсов для съемки пришлось пробиваться через достаточно глубокую снежную целину. Tenet T4 сделал это уверенно. Тут уже больше подошел режим 4х4, в котором межосевая муфта большую часть времени остается заблокированной. Неизбежные пробуксовки не отразились на работе робота и муфты. «Четверка» преодолевала снежные заносы, выбиралась из ледяной колеи.
Путь на Териберку зимой – это «белое безмолвие», в котором порой сложно определить саму дорогу.
Двери по-кроссоверному уходят глубоко вниз, надежно защищая пороги от грязи.
Кузов
Tenet T4 выпускают на заводе АГР в Калужской области по полному циклу, со сваркой и окраской. Первые шаги для долгой беспроблемной эксплуатации в российском климате делаются здесь. Все внешние кузовные панели оцинкованы.
На сваренном кузове все швы и кромки тщательно герметизируют. Снаружи, где с доступом проблем нет, эту работу делают роботы. Внутри и в подкапотном пространстве герметик наносят вручную специальными пистолетами. Заметить разницу в качестве на глаз невозможно.
Хотя российские автомобилисты из всех коррозионно-опасных точек наверняка поставят на первое место скрытые полости. На заводе Tenet в них закачивают воск. Застывая, он образует ровный и надежный слой защиты.
Двигатель
Прошивка двигателя написана с учетом главной особенности российской зимы – сильных морозов. В дни теста температура опустилась до -17оС. Разумеется, для любой исправной машины это не проблема. Tenet T4 завелся, будто на улице плюсовая температура.
Прогревается турбомотор 1.5 мощностью 147 л.с. достаточно быстро. Лучше, конечно, процесс идет на ходу. Но и на холостых оборотах двигатель спустя несколько минут уже отдает тепло в салон. Это важно для жителей мегаполисов, которые нередко встают в пробку сразу после выезда из двора и продвигаются вперед на пешеходной скорости.
Tenet T4 AWD органично вписался в российскую реальность. Во всех смыслах.
Запустить Tenet T4 можно кнопкой на брелоке, что я и сделал морозным утром, не выходя из гостиничного номера. Однако далеко не всегда машина припаркована в зоне прямой видимости. Поэтому удобнее пользоваться фирменной телематикой с приложением для смартфона. В отличие от радиосигнала, у нее нет ограничения по дальности работы. Завести машину можно хоть с другого полушария. Главное, чтобы был интернет у вас и в том месте, где припаркован автомобиль.
ЦЕНА ВОПРОСА
Полноприводный Tenet T4 2026 года выпуска предлагается в единственной комплектации Prime за 2,66 млн рублей. В нее входят 17-дюймовые колеса, LED-оптика, четыре подушки безопасности, камеры кругового обзора, парктроник спереди и сзади, полный зимний пакет, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, руль с регулировкой по вылету и углу наклона. На передней панели установлены два дисплея по 10,3 дюйма под единым стеклом. Медиасистема поддерживает беспроводное подключение смартфона по протоколам Android Auto и Apple CarPlay. Салон отделан черной экокожей.
На обратном пути в Мурманск температура опускалась до -25оС. Узнавали об этом только по термометру на комбинации приборов. «Климат» продолжал невозмутимо обогревать салон, подвеска работала мягко и тихо, никаких лишних индикаторов на панели не загоралось.
На передней панели установлены два дисплея диагональю 10,3 дюйма, прикрытые единым стеклом.
К работе преселективного робота в морозы тоже никаких вопросов. Как и любой агрегат, его стоит слегка прогреть перед тем, как начинать ехать в полную силу. И тогда он ответит мягкими и своевременными переключениями.
Цифровая комбинация приборов с классическим дизайном отлично читается.
Управление двухзонным климат-контролем – сенсорное.
Но главный аксессуар любой машины российской зимой – «теплые опции». Tenet T4 на них щедр. Обогреваются сиденья обоих рядов (по два уровня интенсивности), руль и лобовое стекло, а также форсунки стеклоомывателя.
Последний пункт, разумеется, не стоит расценивать как возможность заливать простую воду. Но он избавляет систему от промерзания в самом тонком месте.
Передние сиденья незатейливы, но с формой и жесткостью инженеры угадали.
Подушка заднего сиденья обогревается. Мощности отопителя с лихвой хватает на компактный салон.
Tenet T4 с полным приводом по всем параметрам показал себя отлично приспособленным к нашей зиме. Надежный запуск, быстрый прогрев, минимум неприятных в слякоть или мороз действий для водителя. Теплый и с душой отделанный салон создает свой изолированный от внешнего мира уют, который не хочется покидать.
Пожалуй, никому прежде не удавался такой дебют на нашем рынке, как новой российской марке Tenet. Всего четырех месяцев бренду хватило, чтобы по итогам года оказаться в топ-3 лидеров рынка по количеству регистраций в ГАИ.
