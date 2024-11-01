Накануне теста Мурманск накрыл сильный снегопад. Весь город стал идеально белым, а идеальной машиной для него – полноприводная. Первый плюс отмечаю, едва забрав Т4 от дилера: многодисковая муфта подключает задние колеса без задержки, передние не успевают сорваться в пробуксовку. В городе это не так принципиально, а вот на проселке существенно снижает риск закопаться.



Еще в городе оценил правильную работу полного привода в поворотах. У Тенета T4 выверено распределение тяги: он не забрасывает корму и не скользит наружу передком.



Ездовых режимов шесть: три для асфальта (стандартный, экономичный и спортивный) и три для сложных условий (снег, грязь, 4х4). Отличаются они, в том числе, алгоритмом работы полного привода. За 130 км до Териберки перебрал их все.



Лучшим оказался зимний пресет. Плавные реакции на нажатие акселератора избавляют от ненужных пробуксовок. Помощь полного привода чувствуется постоянно, что и нужно при нестабильном сцеплении на сложном покрытии.



Периодически на дороге встречаются снежные переметы. Tenet T4 преодолевает их невозмутимо. Всё же снаряженная масса – почти 1,6 тонны.