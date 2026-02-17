#
Что китайцы добавили в кроссовер для русской зимы

Changan CS35 MAX в РФ: цены от 2,6 млн рублей, зимний пакет и гарантия 5 лет

Китайский бренд Changan официально запустил в России продажи своего нового компактного кроссовера CS35 MAX, сразу представив три версии с четкими отличиями. Цены начинаются от 2 599 900 рублей за базовую комплектацию Comfort, тогда как Luxe обойдется в 2 689 900, а топовая Tech – в 2 789 900 рублей.

Разработчики сделали акцент на адаптации машины к нашим реалиям, причем не на словах, а на деле. Например, так называемый зимний пакет, который идёт даже в базе, включает подогрев не только руля и передних сидений, но и лобового стекла, форсунок омывателя и зеркал. Антифриз в системе рассчитан на морозы до −35°C, что для многих регионов критически важно. Плюс ко всему, кузов частично защищён 77 килограммами оцинкованной стали, а боковые стекла имеют толщину в 4 миллиметра для лучшей тепло- и шумоизоляции.

Оснащение трех комплектаций

Уже в младшей версии Comfort водитель получает тройной цифровой экран, камеру заднего вида и тот самый полный зимний пакет. Вибрации, кстати, производитель обещает снизить на 50% за счёт усиленной шумоизоляции.

Переход на Luxe приносит более солидные колеса R18, аудиосистему Sony и увеличенные экраны. В этой комплектации появляется обогрев задних сидений и лобового стекла, система кругового обзора на 540 градусов с функцией проекции изображения под днищем автомобиля, видеорегистратор и отдельный режим вождения для снега. Салон здесь отделан экокожей.

Флагманская Tech, помимо панорамной крыши с люком, предлагает технологии для комфорта и безопасности: адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения и электропривод багажника. Водительское кресло получает электрорегулировку, а пассажирам второго ряда добавляется разъем Type-C для зарядки гаджетов.

Все системы автомобиля имеют русифицированный интерфейс, а за его надёжность компания готова ручаться гарантией сроком на 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

Changan CS35 MAX
Changan CS35 MAX
Ранее «За рулем» сообщал, что эпоха мощных бензиновых седанов Audi S6 подошла к концу.

Источник:  Changan
Ушакова Ирина
Отзывы о Changan CS35 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Changan CS35  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Комфортный, вместительный салон, маленький расход топлива, достаточно проходимый.
Недостатки:
Медленный, маленький багажник, зимой гремит пластик
Комментарий:
Покупали в 2017 году с женой новым из салона. Прежде всего привлекла цена, прям как мы хотели. Параллельно рассматривали кашкай, тигуан, но там уже ценник ого-го... В салоне нам все подробно рассказали, мы тщательно изучили машину, прокатились, по первым ощущениям нам все понравилось. После еще 2 дней обдумывания мы решились и купили авто, нам даже сделали скидку. Взяли самую простую комплектацию Comfort на ручке, автомат был значительно дороже. За 3 года наездили 64500, проходили все ТО, много раз ездили по городам России и на юг. Основная цель, конечно, это с работы и на работу, учитывая то, что я работаю 6 дней в неделю. В длительных поездках не хватает разве что круиза, надоедает постоянно давить на педаль. В целом могу сказать что машина достаточно уверенно ведет себя на дороге, что по сухому, что по мокрому. За все время владения не было такой ситуации, чтоб автомобиль как-то странно себя вел на дороге. Сзади даже втроем сидеть достаточно комфортно, с моим ростом 183 спокойно могу сидеть сам за собой, ноги не упираются. По двигателю и трансмиссии проблем не возникало, все работает как часики, подвеска также в порядке. Несколько раз заезжали в поле с грязью, с трудом, но выкарабкивались (сюда бы полный привод и 2 литра). Теперь немного минусов. Медленный все-таки, не хватает иногда на обгоне, ой как не хватает, но зато расход 8-9 л по городу, 7 по трассе (езжу 110 км/ч). Багажник маленький, положить тот же велосипед без переднего колеса нереально, надо складывать сидения. Зимой постоянно в салоне что-то брякает, но это лечится кулаком, нормально) Машина заслуживает 4*, одну звездочку снимаю за минусы.
+11