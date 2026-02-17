Что китайцы добавили в кроссовер для русской зимы

Changan CS35 MAX в РФ: цены от 2,6 млн рублей, зимний пакет и гарантия 5 лет

Китайский бренд Changan официально запустил в России продажи своего нового компактного кроссовера CS35 MAX, сразу представив три версии с четкими отличиями. Цены начинаются от 2 599 900 рублей за базовую комплектацию Comfort, тогда как Luxe обойдется в 2 689 900, а топовая Tech – в 2 789 900 рублей.

Разработчики сделали акцент на адаптации машины к нашим реалиям, причем не на словах, а на деле. Например, так называемый зимний пакет, который идёт даже в базе, включает подогрев не только руля и передних сидений, но и лобового стекла, форсунок омывателя и зеркал. Антифриз в системе рассчитан на морозы до −35°C, что для многих регионов критически важно. Плюс ко всему, кузов частично защищён 77 килограммами оцинкованной стали, а боковые стекла имеют толщину в 4 миллиметра для лучшей тепло- и шумоизоляции.

Оснащение трех комплектаций

Уже в младшей версии Comfort водитель получает тройной цифровой экран, камеру заднего вида и тот самый полный зимний пакет. Вибрации, кстати, производитель обещает снизить на 50% за счёт усиленной шумоизоляции.

Переход на Luxe приносит более солидные колеса R18, аудиосистему Sony и увеличенные экраны. В этой комплектации появляется обогрев задних сидений и лобового стекла, система кругового обзора на 540 градусов с функцией проекции изображения под днищем автомобиля, видеорегистратор и отдельный режим вождения для снега. Салон здесь отделан экокожей.

Флагманская Tech, помимо панорамной крыши с люком, предлагает технологии для комфорта и безопасности: адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения и электропривод багажника. Водительское кресло получает электрорегулировку, а пассажирам второго ряда добавляется разъем Type-C для зарядки гаджетов.

Все системы автомобиля имеют русифицированный интерфейс, а за его надёжность компания готова ручаться гарантией сроком на 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

Changan CS35 MAX

