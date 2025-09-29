Новый крупный кроссовер прошел сертификацию в России

Changan CS35 Max (X5 Plus, тип B316) получил ОТТС на российском рынке

Российские регуляторные органы выдали Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для Changan CS35 Max (X5 Plus, тип B316).

Этот кроссовер значительно больше модели CS35 Plus и по своей длине ближе к CS55 Plus (Uni-S).

Согласно выданным документам, новая модель будет ввозиться в Россию полностью из Китая, без локальной сборки.

В настоящее время на российском рынке официально представлены кроссоверы Changan CS35 Plus и CS55 Plus (Uni-S).

Changan CS35 Max

Появление CS35 Max даст возможность расширить ассортимент бренда и предложит покупателям промежуточный вариант между уже существующими моделями, а также укрепит позиции Changan в сегменте среднеразмерных кроссоверов.