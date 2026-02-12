Changan раскрыл подробности о комплектациях нового кроссовера для РФ

#
Новый компактный кроссовер Changan CS35 MAX уже доступен для заказа в России, причём сразу в трёх вариантах исполнения: Comfort, Luxe и Tech. По сути, это одна и та же машина, но с разным уровнем оснащения, который заметно влияет на цену и комфорт.

Внешне модель выделяется тёмными 18-дюймовыми колесными дисками и увеличенной до 2715 мм колёсной базой. Габариты в 4540 на 1860 на 1620 миллиметров обещают хорошее пространство внутри, что подтверждает багажник на 584 литра и целых 27 мест для хранения мелочей в салоне. Под капотом у всех версий один и тот же силовой агрегат – бензиновый турбомотор NE1.5T Blue Core в паре с 7-ступенчатым «роботом» (7DCT). Задняя подвеска – многорычажная.

Оснащение комплектации Comfort

Базовая версия Comfort уже неплохо укомплектована. Водитель смотрит на 7-дюймовую цифровую панель приборов, а в центре консоли установлен 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Рядом с ним – дополнительный 4-дюймовый экран для отображения состояния климат-контроля. Передние спортивные сиденья с тканевой отделкой и руль имеют подогрев. Для парковки помогают камера заднего вида и три датчика, а для зарядки гаджетов предусмотрено два USB-порта.

Что добавляет версия Luxe

За более высокую цену в комплектации Luxe появляется аудиосистема Sony с шестью динамиками. Панель приборов и центральный экран вырастают до 12,3 дюймов. Салон теперь отделан экокожей, а в солнцезащитных козырьках для водителя и пассажира появились макияжные зеркала с подсветкой. Зимняя эксплуатация становится комфортнее благодаря обогреву лобового стекла, форсунок омывателя и задних сидений, а также специальному режиму движения «Снег». Безопасность повышает система кругового обзора на 540 градусов, которая умеет проецировать виртуальное изображение под днищем, и штатный видеорегистратор.

Changan CS35 MAX
Changan CS35 MAX

Максимальное оснащение Tech

Флагманская комплектация Tech получает всё перечисленное плюс ряд опций для максимального удобства. На крыше появляется панорамная стеклянная панель площадью 0,74 кв. м с люком и электроприводной шторкой. Водительское кресло теперь регулируется электроприводом в четырех направлениях. В салоне добавляется центральный подлокотник и индивидуальные светильники для пассажиров второго ряда. Боковые зеркала автоматически складываются при постановке на охрану, а крышка багажника открывается и закрывается нажатием кнопки. Из новых систем безопасности – адаптивный круиз-контроль с увеличенной дальностью действия (ACC) и автоматическое экстренное торможение (AEB). Для задних пассажиров появляется дополнительный разъём Type-C.

Все без исключения версии для нашего рынка проходят специальную адаптацию. В неё входит русифицированный интерфейс, усиленная шумо- и виброизоляция, зимний пакет и антикоррозийная обработка кузова из оцинкованной стали. Боковые стекла имеют толщину 4 мм для лучшей тепло- и звукоизоляции. Покупателям предлагается три цвета кузова: серый Interstellar Gray, белый Star White и черный Star Diamond Black. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 километров пробега.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве выставили на продажу седан ГАЗ-24 Волга 1988 года за 1,5 млн рублей.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
