Changan раскрыл подробности о комплектациях нового кроссовера для РФ

Бренд Changan представил в РФ кроссовер CS35 MAX в трех комплектациях

Новый компактный кроссовер Changan CS35 MAX уже доступен для заказа в России, причём сразу в трёх вариантах исполнения: Comfort, Luxe и Tech. По сути, это одна и та же машина, но с разным уровнем оснащения, который заметно влияет на цену и комфорт.

Внешне модель выделяется тёмными 18-дюймовыми колесными дисками и увеличенной до 2715 мм колёсной базой. Габариты в 4540 на 1860 на 1620 миллиметров обещают хорошее пространство внутри, что подтверждает багажник на 584 литра и целых 27 мест для хранения мелочей в салоне. Под капотом у всех версий один и тот же силовой агрегат – бензиновый турбомотор NE1.5T Blue Core в паре с 7-ступенчатым «роботом» (7DCT). Задняя подвеска – многорычажная.

Оснащение комплектации Comfort

Базовая версия Comfort уже неплохо укомплектована. Водитель смотрит на 7-дюймовую цифровую панель приборов, а в центре консоли установлен 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Рядом с ним – дополнительный 4-дюймовый экран для отображения состояния климат-контроля. Передние спортивные сиденья с тканевой отделкой и руль имеют подогрев. Для парковки помогают камера заднего вида и три датчика, а для зарядки гаджетов предусмотрено два USB-порта.

Что добавляет версия Luxe

За более высокую цену в комплектации Luxe появляется аудиосистема Sony с шестью динамиками. Панель приборов и центральный экран вырастают до 12,3 дюймов. Салон теперь отделан экокожей, а в солнцезащитных козырьках для водителя и пассажира появились макияжные зеркала с подсветкой. Зимняя эксплуатация становится комфортнее благодаря обогреву лобового стекла, форсунок омывателя и задних сидений, а также специальному режиму движения «Снег». Безопасность повышает система кругового обзора на 540 градусов, которая умеет проецировать виртуальное изображение под днищем, и штатный видеорегистратор.

Changan CS35 MAX

Максимальное оснащение Tech

Флагманская комплектация Tech получает всё перечисленное плюс ряд опций для максимального удобства. На крыше появляется панорамная стеклянная панель площадью 0,74 кв. м с люком и электроприводной шторкой. Водительское кресло теперь регулируется электроприводом в четырех направлениях. В салоне добавляется центральный подлокотник и индивидуальные светильники для пассажиров второго ряда. Боковые зеркала автоматически складываются при постановке на охрану, а крышка багажника открывается и закрывается нажатием кнопки. Из новых систем безопасности – адаптивный круиз-контроль с увеличенной дальностью действия (ACC) и автоматическое экстренное торможение (AEB). Для задних пассажиров появляется дополнительный разъём Type-C.

Все без исключения версии для нашего рынка проходят специальную адаптацию. В неё входит русифицированный интерфейс, усиленная шумо- и виброизоляция, зимний пакет и антикоррозийная обработка кузова из оцинкованной стали. Боковые стекла имеют толщину 4 мм для лучшей тепло- и звукоизоляции. Покупателям предлагается три цвета кузова: серый Interstellar Gray, белый Star White и черный Star Diamond Black. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 километров пробега.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве выставили на продажу седан ГАЗ-24 Волга 1988 года за 1,5 млн рублей.