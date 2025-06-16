Changan или Omoda — чей кроссовер предпочтительнее

Эксперт Милешкин сравнил китайские кроссоверы Changan Uni-S и Omoda C5

В прошлом году в России было продано 38,4 тысячи Changan Uni-S и столько же Omoda С5. Других одноклассников со столь близкими результатами на рынке нет. Видимо, в глазах покупателей эти две модели действительно максимально близки.

Особенности Changan Uni-S и Omoda C5

Changan Uni-S изначально назывался CS55 Plus. Но в прошлом году кроссовер переименовали, переведя его в «стильную» линейку Uni. Правда, на фоне остальных ее представителей бывший «пятьдесят пятый» выглядит слишком традиционным по дизайну, но маркетологам виднее. Кроссовер длиной 4515 мм достаточно просторен для четверых-пятерых взрослых и их багажа.

Changan Uni-S выглядит достаточно традиционно, даже спокойно.

Omoda C5 – модель нарочито имиджевая. Покатая линия крыши ограничивает пространство на втором ряду и объем багажника. Тем не менее, хорошим продажам это не мешает. И все же машину сложно считать полноценно семейной. Длина – 4400 мм относит «пятерку» к числу самых компактных кроссоверов на нашем рынке.

Changan выделяется мощным двигателем. С полутора литров рабочего объема «сняли» 181 л.с. и весьма приличные 280 Нм крутящего момента. Коробка передач – преселективный робот. Задняя подвеска – независимая, но полноприводных версий нет. Машина отличается и салоном. «Сплюснутый» руль подразумевает, что смотреть на комбинацию приборов нужно поверх обода. Такое решение ввела в обиход марка Peugeot еще в прошлом десятилетии, однако оно до сих пор остается редким.

Omoda C5 притягивает взгляды: стильный автомобиль.

Omoda предлагает выбор из двух модификаций, причем все агрегаты у них разные. Переднеприводной версии положен турбомотор 1.5 мощностью 147 л.с. в связке с вариатором. Полный привод идет с двигателем 1.6 мощностью 150 «лошадей» и роботизированной коробкой. Разница в мощности чисто символическая, однако старший мотор заметно «моментнее» (275 Нм против 210 Нм) и быстрее разгоняет машину с места до 100 км/ч (8,6 секунды против 9,9).

Варианты и цены Changan Uni-S и Omoda C5

У покупателя Uni-S нет выбора агрегатов. Начальная комплектация Luxe предлагает, среди прочего, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и встроенный видеорегистратор. Однако подушек безопасности в ней всего четыре, а зимний пакет скромный: обогрев передних сидений и лобового стекла плюс дистанционный запуск двигателя с брелока. Мультимедийная система не поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Цена – 2,9 млн рублей.

Changan Uni-S внутри гораздо интереснее, чем снаружи. Спортивный стиль тут прослеживается буквально во всем.

Доплатив всего 60 тысяч рублей, покупатель получает Uni-S с уровнем оснащения Tech. В нем появляется расширенный набор ассистентов водителя, включая более продвинутый адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша вместо люка, шторки безопасности, фоновая подсветка интерьера, электроприводы регулировок пассажирского кресла и пятой двери. Щедрый набор за такую сумму. Жаль, что дополнительных обогревов все равно не появится.

Прайс-лист Омоды куда обширнее. В нем шесть вариантов – по три с передним и полным приводами. Комплектации идентичны, но называются по-разному:

Fun (2,57 млн рублей), Lifestyle (2,82 млн) и Ultimate (2,96 млн) для версий 2WD

Drive (2,9 млн рублей), Active (3,17 млн) и Supreme (3,31 млн) для AWD.

Размер доплаты за полный привод, таким образом, составляет 330-350 тысяч рублей.

В стартовой комплектации тоже нет шторок безопасности. Фары – галогеновые, кондиционер – с ручным управлением, что сейчас уже стало редкостью. А вот частичная отделка сидений тканью кого-то наверняка порадует. Подготовка к зиме хорошая: обогреваются передние сиденья, рулевое колесо, ветровое стекло и форсунки стеклоомывателя. Есть даже беспроводная зарядка для смартфона.

Дисплеи в Omoda С5 по нынешним временам скромные – оба диагональю 10,25 дюйма. Зато поддержка Android Auto и Apple CarPlay есть уже в «базе».

Второй уровень оснащения принесет обогрев задних сидений, LED-фары, систему кругового обзора вместо одной задней камеры, парктроники «по кругу» вместо заднего, систему контроля слепых зон, электропривод пятой двери, отделку экокожей, двухзонный климат-контроль и некоторые другие мелочи.

Датчик дождя почему-то появляется у С5 только в самой дорогой комплектации. Как и люк, который, кажется, давно стал для китайских машин обязательным атрибутом. Вместе с ними идет полный набор систем активной безопасности, а также возможность выбора между черной и коричневой отделкой салона.

Выводы

Changan Uni-S интересен, если вам не нужен полный привод, но хочется автомобиль с бодрым силовым агрегатом. Кроме того, вы должны быть равнодушны к зимним опциям и современным медиасистемам.

Omoda C5 предлагает широкий выбор по цене и оснащению. Но ее минус – в тесном салоне.