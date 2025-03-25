Changan UNI-S — старый друг под новым именем

Эксперт Виноградов: В своем классе UNI-S — один из самых динамичных кроссоверов

У нас на тесте побывал один из бестселлеров марки Changan – кроссовер UNI-S, который мы всегда знали под именем CS55. Почему он так популярен, мы узнали на примере UNI-S с мощным турбированным двигателем (181 л.с.) и роботом.

Сегодня такой UNI-S даже в топовой версии Tech обойдется менее чем в три миллиона рублей.

Changan UNI-S

Удобство кнопок Changan UNI-S

Непривычно видеть в китайском кроссовере такое обилие физических клавиш. Но в UNI-S буквально все управляется привычными кнопками, будь то свет, зеркала или климат-контроль. И это не может не радовать – как показала практика, привычные кнопки гораздо удобнее сенсорных, особенно на ходу.

В интерьере Changan UNI-S непривычно много физических кнопок. К эргономике претензий нет.

Экраны медиасистемы и виртуальной приборной панели большие и расположены очень удобно. Например, панель приборов расположена над рулевым колесом, а не за ним. Нечто подобное в свое время стали продвигать в Peugeot, и покупатели оценили – спицы и обод рулевого колеса не перекрывают обзор приборов.

Приборная панель виртуальная частично. Указатели уровня топлива и температуры – сегментные.

Что касается формы обода руля, то он скорее напоминает штурвал гоночного болида. Это не только выглядит эффектно, но и удобно.

Передние сиденья Changan UNI-S напоминают гоночные ковши. Но при этом они очень комфортные.

В целом посадка водителя проработана отлично. Нет проблем и с практичностью: есть большой бокс между передними сиденьями, площадка под центральным дисплеем, две площадки под смартфоны. Разложить вещи по салону не составит проблем.

Под центральным тоннелем Changan UNI-S есть вместительная площадка с розеткой и выходами USB.

Несмотря на относительно скромные габариты кроссовера, с вместимостью салона проблем нет. На втором ряду запаса пространства хватает по всем направлениям. Сидеть удобно даже по центру заднего дивана, так как центрального тоннеля на полу практически нет. Не забыли инженеры и про мелочи. На втором ряду есть и дефлекторы вентиляции, и обогревы сидений.

На втором ряду хватает места по всем направлениям. Главные особенности салона – низкий центральный тоннель и удобная посадка.

Багажник вмещает почти 500 литров! В подполье расположен очень вместительный органайзер, под которым еще есть и «погреб» с узкой докаткой. Если покупатель кроссовера захочет заменить его на полноразмерное запасное колесо, то оно здесь легко поместится, если убрать органайзер.

В подполье большое отделение для дорожного инструмента и не только. Еще ниже находится узкая докатка.

Динамика Changan UNI-S

Полуторалитровый турбомотор позволяет заправляться 92-м бензином.

Первое же ускорение вызвало у меня удивление: на приборной панели горел значок Eco – режим, который обычно превращает любой автомобиль в неспешное транспортное средство.

Но в ответ на нажатие педали газа я получил очень неплохую динамику. И паузы в отклике акселератора или коробки передач не показались растянутыми. Роботизированная коробка Changan UNI-S, как оказалось, ни в одном режиме не страдает долгими паузами при трогании или в режиме езды по пробкам.

Встроенный видеорегистратор – очень удобная вещь. И, в отличие от многих конкурентов, докупать карту памяти для него не нужно.

Конечно же, я попробовал и «нормальный» режим, который оказался больше похожим на «Спорт». Задержки в переходе на нижнюю передачу почти исчезают, акселератор становится очень чутким. Спорт и вовсе превращает UNI-S в зверя с молниеносными реакциями.

Впрочем, ничего удивительного. Полуторалитровый турбомотор имеет мощность 181 л.с., а разгонять ему нужно автомобиль массой всего полторы тонны – энерговооруженность в 121 силу на 1 тонну дает о себе знать. Причем не только в контексте разгона, но и аппетита.

Багажник Changan UNI-S оказался вместительным. На боковых стенках есть крюки для сумок.

Расход топлива Changan UNI-S укладывается в средние 8 литров на 100 км. Причем двигатель способен «переваривать» АИ-92. Но мы все же рекомендуем заливать в баки машин с турбодвигателями бензин АИ-95.

Для пассажиров второго ряда есть отдельный дефлектор, разъемы для зарядки и обогревы сидений.

С таким характером силовой установки приплюснутая форма обода рулевого колеса вполне оправдана: очень удобно в поворотах. Вращать рулем от края до края приходится только при парковке или выезде с нее. На дороге же хватает лишь небольших покачиваний рулевым колесом.

Однозонным климат-контролем можно управлять как через экран медиасистемы, так и с помощью отдельной панели.

Отрадно, что неплохое поведение на ровной дороге не стало препятствием для плавности хода: на большинстве дорожных неровностей Changan UNI-S способен держать удар, не раздражая водителя и пассажиров тряской и, тем более, пробоями.

Выводы о Changan UNI-S

Учитывая все это, можно понять, почему бывший CS55 Plus, который теперь стал Changan UNI-S, так популярен в нашей стране. И это при скромном ценнике.

Даже без учета скидок самый доступный Changan UNI-S в версии Comfort обойдется в 2,84 миллиона рублей. Средняя комплектация Luxe будет всего на 60 тысяч рублей дороже. И даже топовый UNI-S Tech стоит меньше трех миллионов рублей.

И в ценовом сегменте до 3 миллионов рублей это однозначно один из самых динамичных кроссоверов.

Основные характеристики Changan UNI-S

● Длина/ширина/высота/база, мм: 4515/1865/1680/2656

● Снаряженная масса, кг: 1535

● Объем багажника, л: 475/1415

● Максимальная скорость, км/ч: 190

● Двигатель: бензиновый, P4, 16 клапанов, 1494 см³, 181 л.с. при 5500 об/мин и 280 Нм при 4500 об/мин

● Топливо/запас топлива: АИ-92/55 л

● Трансмиссия: передний привод, 7-ступенчатый робот

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