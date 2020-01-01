Кузов Чангана CS55 рисовали итальянские дизайнеры, и получилось хорошо.

Материалы по теме Новый китайский кроссовер: с оцинковкой и классическим автоматом

Вопрос с форума «За рулем»:

— В материале «Новый китайский кроссовер: с оцинковкой и классическим автоматом» в качестве изюминок модели Changan CS55 упоминались диффузор под задним бампером и спойлер на крыше. Как вы считаете: это просто элементы, придающие шарм, или же реально полезные детали?

— Чтобы не гадать, этот вопрос мы сначала адресовали в представительство компании Changan. Вот что нам ответили.

«Спойлер помогает прижимать заднюю ось автомобиля, используя аэродинамическую составляющую. А также уменьшает загрязнение стекла пятой двери. Сравнительные испытания по данному пункту не проводились».

Поскольку конкретных данных не приведено, предположение, что на CS55 эти аэродинамические элементы все же установлены по большей части для придания спортивного антуража, нежели для аэродинамики, не лишено оснований.

Очень скоро кроссоверы Changan обзаведутся автопилотом третьего уровня.

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