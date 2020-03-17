Changan стала второй в мире компанией, внедривший столь продвинутую систему.

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Вместо мировой премьеры в Женеве Changan Uni-T показали лишь в Китае, однако премьера все равно получилась яркой. Помимо эффектной внешности паркетник получил ряд продвинутых технических решений, главная из которых — автопилот третьего уровня автономности, в работу которого водитель может вмешиваться только при возникновении нештатной ситуации. До этого таким могли похвастать только продающиеся в США седаны Cadillac CT6.

В китайской компании разрабатывали эту систему почти десять лет, с 2016 года машины с автопилотом выехали на дороги, а за все время тестовые экземпляры проехали более 50 миллионов километров. За дорожной обстановкой призваны следить пять коротковолновых и 12 ультразвуковых датчиков, а также шесть камер. При включении автопилота в решетке радиатора зажигаются специальные сигналы.

Дисплей мультимедийки умеет становиться ярче, если взгляд задерживается на нем более одной секунды, однако система подаст тревожный сигнал, если водитель отвлекся на слишком продолжительное время. Приборный щиток тоже, разумеется, цифровой, а центральный тоннель с джойстиком трансмиссии оригинальной формы имеет два яруса. Венчает великолепие салона панорамная крыша.

Автомобиль имеет 4515 мм и 1870 мм в ширину, колесная база составляет 2710 мм. Экстерьер щеголяет полностью светодиодной оптикой, выдвижными ручками дверей, раздвоенным, подобно языку змеи, задним спойлером и притягивающим взгляд угловыми элементами черного цвета на заднем бампере. В зависимости от версии Changan Uni-T будет комплектоваться 17- 19- или 20-дюймовыми колесами.

В качестве силового агрегата пока заявлен лишь 1,5-литровый бензиновый турбомотор с отдачей 180 л.с. и 300 Нм, сочетающийся с 7-ступенчатым преселективным роботом, но позднее должен появиться и турбированный двухлитровый двигатель.

Сборка кроссоверов уже стартовала в тестовом режиме, а в июне нынешнего года должны начаться продажи в Китае. Цены пока называют только ориентировочные: от 17 000 до 22 000 долларов. В дальнейшем на базе Changan Uni-T планируется создать семейство технически продвинутых моделей.

В России флагманом марки является Changan CS75 FL, продажи которого стартовали в феврале.

Фото: Changan