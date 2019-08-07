Китайская компания Changan начала продажи своего обновленного флагманского кроссовера. Цены стартуют от 1 399 900 рублей.

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У Changan CS75 FL все тот же 1,8-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатый автомат. Комплектаций две — Comfort и Luxe, обе могут быть как с передним, так и с полным приводом.

В Comfort автомобиль оснащается 10,25-дюймовым сенсорным экраном мультимедийного комплекса, 7-дюймовым дисплеем приборной панели, двумя подушками безопасности, многофункциональным рулевым колесом, кондиционером, светодиодными фарами, системой контроля воздуха в шинах, электростеклоподъемниками передних дверей, USB—портом для передних пассажиров и розеткой 12В для пассажиров передних сидений.

Автомобиль в этой комплектации с передним приводом стоит 1 399 900 рублей, с полным — 1 579 900 рублей.

В Luxe добавлены двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, электростеклоподъемники всех дверей, системы бесключевого доступа в салон и дистанционного пуска двигателя, круиз-контроль, система помощи при парковке, обогрев передних сидений, передние боковые подушки безопасности, сиденье водителя оснащено электрорегулировкой в 6 направлениях, передние противотуманки и электропривод складывания наружных зеркал. Регулировка руля по вылету предусмотрена только в этой комплектации.

Luxe с передним приводом обойдется покупателям в 1 499 900 рублей, за полный попросят 1 629 900 рублей.

Объявлены рублевые цены на Changan CS75 FL Китайская компания Changan начала продажи своего обновленного флагманского кроссовера. Цены стартуют от 1 399 900 рублей. Объявлены рублевые цены на Changan CS75 FL

Не менее интересная модель — кроссовер Changan Eado в России пока не продается. Для знакомства с ним наш спецкор съездил в Великобританию.

Фото: Changan