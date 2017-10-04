Новый китайский седан до 1 млн руб.: вариант для таксистов

Changan Eado в России пока не продается. Для знакомства с ним «За рулем» съездил в Великобританию.

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Changan Eado гармоничен и выглядит крупнее машин своего гольф-класса. При длине 4710 мм у него 2700 мм между осями. Для сравнения: у Весты 4410 и 2635 мм ­соответственно. С таким простором не грех и в такси пойти. Но перевозчики сторонятся малоизученных машин.

В Китае Eado продается с атмосферным мотором 1.6 отдачей 128 сил (у нас такой установлен на CS35 Plus) и 6-ступенчатым автоматом. Выдающихся ездовых характеристик от такой связки ждать не приходится.