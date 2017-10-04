Сегодня, в 10:00 Новый китайский седан до 1 млн руб.: вариант для таксистов Changan Eado в России пока не продается. Для знакомства с ним «За рулем» съездил в Великобританию.
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Changan Eado гармоничен и выглядит крупнее машин своего гольф-класса. При длине 4710 мм у него 2700 мм между осями. Для сравнения: у Весты 4410 и 2635 мм соответственно. С таким простором не грех и в такси пойти. Но перевозчики сторонятся малоизученных машин.
В Китае Eado продается с атмосферным мотором 1.6 отдачей 128 сил (у нас такой установлен на
CS35 Plus) и 6-ступенчатым автоматом. Выдающихся ездовых характеристик от такой связки ждать не приходится. Changan Eado Changan Eado В таком ракурсе да при такой отделке Eado кажется существенно крупнее одноклассников. Климат-контроль хотя и однозонный, но с функцией «свежий лесной воздух». В закрывающейся крышкой нише под блоком «климата» — два USB-порта и розетка. Однако обнаруживаются странности: щётки стеклоочистителей ущербно короткие, обогревов нет никаких.
В таком ракурсе да при такой отделке Eado кажется существенно крупнее одноклассников. Климат-контроль хотя и однозонный, но с функцией «свежий лесной воздух». В закрывающейся крышкой нише под блоком «климата» — два USB-порта и розетка. Однако обнаруживаются странности: щётки стеклоочистителей ущербно короткие, обогревов нет никаких.
Changan Eado Приборы — электронные. На выбор — три кардинально отличающихся друг от друга дизайна. Стили панели приборов и дисплея мультимедийной системы настраиваются по отдельности. С мультимедийкой не слишком приятно общаться: подтормаживает, логика меню нестройная. Все усилия ушли на графику?
Приборы — электронные. На выбор — три кардинально отличающихся друг от друга дизайна. Стили панели приборов и дисплея мультимедийной системы настраиваются по отдельности. С мультимедийкой не слишком приятно общаться: подтормаживает, логика меню нестройная. Все усилия ушли на графику?
Changan Eado Китайцы горазды направлять камеры в разные интересные места. Этот объектив смотрит на переднее правое колесо, помогая не наехать на бордюр и не задеть соседнюю машину на парковке. Как тут не вспомнить кроссовер GAC GS8, у которого камера при перестроении показывает мертвую зону справа.
Китайцы горазды направлять камеры в разные интересные места. Этот объектив смотрит на переднее правое колесо, помогая не наехать на бордюр и не задеть соседнюю машину на парковке. Как тут не вспомнить кроссовер GAC GS8, у которого камера при перестроении показывает мертвую зону справа.
Changan Eado Дефлекторы назад не выведены. Багажник приличный, однако впечатление портят отсутствие внутренней ручки для закрывания и уходящие внутрь механизмы петель, сильно съедающие пространство. Спинка не складывается в принципе.
Дефлекторы назад не выведены. Багажник приличный, однако впечатление портят отсутствие внутренней ручки для закрывания и уходящие внутрь механизмы петель, сильно съедающие пространство. Спинка не складывается в принципе.
В числе бестселлеров седанов гольф-класса у нас нет. Ford Focus ушел, Skoda Octavia и Kia Ceed выпускаются с пятидверным кузовом. Четырехдверки почти не пользуются спросом, седаны из Китая — тем более, а теперь их задавили кроссоверы. Даже при адекватной цене, в пределах миллиона рублей, Changan Eado вряд ли станет популярным. Но времена, когда китайцы демпинговали, прошли, на халявный ценник рассчитывать не приходится (в Китае за Eado просят от 700 тысяч до миллиона в пересчете на рубли). Сегмент медленно умирает. Думаю, в Чангане это понимают, но риск, как известно, благородное дело. Не можете выехать из двора? Планируете поездку за город? Собираетесь покататься на лыжах? Обращайтесь в наш магазин за браслетами на колеса и цепями противоскольжения: широкий ассортимент, проверенные производители и доступные цены. Фото: Кирилл Милешкин и Changan
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