Любимый россиянами высокофункциональный и надежный кроссовер сменил имя

Кроссовер Changan CS55 Plus получил инновации и сменил имя на UNI-S

Один из самых популярных у россиян кроссовер Changan CS55 Plus официально вошел в высокотехнологичную линейку автомобилей UNI и получил название UNI-S.

Таким образом бренд решил подчеркнуть концептуальный дизайн и инновационные решения модели. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

Changan UNI-S

Отмечается, что все ключевые преимущества в виде качества и надежности CS55 Plus сохранены. С момента дебюта в 2017 году кроссовер зарекомендовал себя впечатляющим функционалом. У машины просторный салон, богатое оснащение и высокая топливная экономичность. В ноябре 2024 года глобальные продажи модели превысили один миллион единиц, этот показатель закрепил за CS55 статус одной из самых продаваемых машин в своем классе.

«Мы все являемся свидетелями ускоряющегося развития автомобильной индустрии. В рамках формирования линейки автомобилей UNI, для выделения в отдельный бренд, мы не стали ждать смены поколения модели, а решили оперативно отреагировать на запрос рынка», – цитирует пресс-служба исполнительного директора Changan Motors Rus Александра Кулагина.

UNI-S сочетает в себе продуманность, мощь и высокие технологии, благодаря системе камер кругового обзора 360° процесс маневрирования и парковки становится проще даже в самых сложных ситуациях. Встроенный видеорегистратор обеспечивает безопасность водителю, а панорамная крыша с интеллектуальным электроприводом наполняет салон светом.

Мощность двигателя BlueCore 1.5T составляет 181 л.с. и 280 Нм крутящего момента, уже начиная с 1500 об/мин. Сочетание с 7-ступенчатой DCT с двойным «мокрым» сцеплением объединяет эффективность механики и комфорт АКП. UNI-S можно заправлять бензином АИ-92, делая его экономичным и удобным для эксплуатации в российских условиях.

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Источник: Changan