Китайский Changan CS55 Plus добрался до России: известны цены

Паркетник Changan CS55 первого поколения появился в России три года назад, а его рестайлинговая версия до нас так и не добралась. Зато теперь в России можно купить модель второго поколения.
В России Changan CS55 Plus доступен в комплектации с турбодвигателем мощностью 181 л. с., объемом 1,5 литра. Привод — передний. Стоимость автомобиля в базовой комплектации Comfort с коробкой-роботом начинается от 2,64 млн рублей.
Этот же автомобиль в комплектации Luxe можно купить по цене от 2,7 млн рублей. Список опций расширен за счет встроенного видеорегистратора, различных дополнительных датчиков, адаптивного круиз-контроля и других.
Самый дорогой Changan CS55 Plus с панорамной крышей и комплексом электронных ассистентов дилеры предлагают по цене от 2,76 млн рублей.
Номинант Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Рестайлинг тоже идет в зачет. Changan CS55 Plus — стопроцентная новинка.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
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Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Changan Auto
Фото: Changan