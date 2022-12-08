Китайский Changan CS55 Plus добрался до России: известны цены — журнал За рулем

Китайский Changan CS55 Plus добрался до России: известны цены

Автомобиль был сертифицирован еще в начале этого года, но из-за обрушения рынка начало поставок было отложено.

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Паркетник Changan CS55 первого поколения появился в России три года назад, а его рестайлинговая версия до нас так и не добралась. Зато теперь в России можно купить модель второго поколения.

В России Changan CS55 Plus доступен в комплектации с турбодвигателем мощностью 181 л. с., объемом 1,5 литра. Привод — передний. Стоимость автомобиля в базовой комплектации Comfort с коробкой-роботом начинается от 2,64 млн рублей.

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Этот же автомобиль в комплектации Luxe можно купить по цене от 2,7 млн рублей. Список опций расширен за счет встроенного видеорегистратора, различных дополнительных датчиков, адаптивного круиз-контроля и других.

Самый дорогой Changan CS55 Plus с панорамной крышей и комплексом электронных ассистентов дилеры предлагают по цене от 2,76 млн рублей.

Китайский Changan CS55 Plus добрался до России: известны цены

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Рестайлинг тоже идет в зачет. Changan CS55 Plus — стопроцентная новинка.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Changan Auto

Фото: Changan

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