В России стартовало строительство нового завода Haval

В Туле новый завод Haval готовится наладить выпуск автокомпонентов

На тульском заводе Haval началось строительство нового крупного производства комплектующих, проект реализуется китайским концерном Great Wall Motors.

Что будет с ценами на авторынке РФ и когда лучше покупать машину — прогноз «За рулем»

Площадь нового комплекса превысит 133 тысячи квадратных метров, там будут производиться трансмиссии и другие автокомпоненты. Ожидается создание до 1000 новых рабочих мест.

Запуск нового завода запланирован на 2026 год.

Ранее о планах по расширению производства сообщил первый заместитель губернатора Тульской области Михаил Пантелеев. Этот проект дополнит действующие мощности Haval в регионе.

В настоящее время на тульской площадке Haval собираются модели Jolion, F7, F7x и Dargo. Здесь также организовано производство бензиновых двигателей объемом 1,5 и 2,0 литра, которые устанавливаются на все модели марки.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: Quto

Ушакова Ирина
Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС
06.08.2025 
Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС
