В России стартовало строительство нового завода Haval

В Туле новый завод Haval готовится наладить выпуск автокомпонентов

На тульском заводе Haval началось строительство нового крупного производства комплектующих, проект реализуется китайским концерном Great Wall Motors.

Площадь нового комплекса превысит 133 тысячи квадратных метров, там будут производиться трансмиссии и другие автокомпоненты. Ожидается создание до 1000 новых рабочих мест.

Запуск нового завода запланирован на 2026 год.

Ранее о планах по расширению производства сообщил первый заместитель губернатора Тульской области Михаил Пантелеев. Этот проект дополнит действующие мощности Haval в регионе.

В настоящее время на тульской площадке Haval собираются модели Jolion, F7, F7x и Dargo. Здесь также организовано производство бензиновых двигателей объемом 1,5 и 2,0 литра, которые устанавливаются на все модели марки.

Источник: Quto