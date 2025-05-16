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Насколько локализовано производство автомобилей в России?

Александр Горчаков, НАМИ: Уровень локализации в автопроме составляет около 33%

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На выставке MIMS-2025 в Москве директор центра анализа и прогнозирования отрасли НАМИ Александр Горчаков представил график, показывающий, как менялся средневзвешенный уровень локализации в автопроме России за последний год – с января 2024 по февраль 2025 года. По этим данным, локализация колеблется на уровне чуть выше 30%, тогда как целевой показатель «Стратегии автопрома 2035» на этот период – 55%.

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При этом Горчаков отметил, что Лада Гранта локализована лишь на 45,7%, что идет вразрез с заявлением главы АВТОВАЗа Максима Соколова на форуме «Просто капитал» в начале апреля, когда глава предприятия сообщил, что средний уровень локализации машин Lada превысил 90%.

На следующий день в НАМИ внесли ясность: в рамках процедуры подтверждения баллов локализации автопроизводители не обязаны подтверждать весь фактически достигнутый уровень локализации. Официально фиксируется только уровень в баллах, требуемый для подтверждения исполнения обязательств по СПИК. Так что фактически достигнутый уровень локализации может быть выше, чем официально подтвержденный, объяснили в НАМИ.

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Причем именно балльная шкала единственной официально утвержденной методикой оценки локализации, подчеркнули в НАМИ. По этой методике, Гранта действительно является одним из наиболее высоколокализованных автомобилей в стране, имея 5284 балла локализации... В общем, ситуация разрешилась, но представленный график в процентах все равно выглядит интересно.

Источник: НАМИ, Автопоток, ТАСС

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 28
16.05.2025 
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