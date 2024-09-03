Локализацию российских автомобилей признали недостаточной

Володин: локализация российских авто сегодня на уровне 40-60%, нужно больше

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, призвал увеличить уровень локализации производства автомобилей в России. 2 сентября он посетил Московский политехнический университет, где готовятся специалисты для ключевых секторов автопрома, промышленности, IT и креативных индустрий.

На встрече Володину представили проект городского электромобиля категории L7, который разрабатывается для одного из российских автозаводов. Этот автомобиль станет первым полностью локализованным электромобилем в стране. Спикер Госдумы отметил важность, что разработкой такого актуального для граждан проекта занимаются преподаватели и студенты университета. И особенно приятно, что электромобиль полностью собран из отечественных компонентов.

Также Володин подчеркнул, что текущий уровень локализации автомобилей российских марок находится на уровне 40-60%, и его необходимо увеличивать.

Кроме того, он считает, что нужно создавать условия для привлечения лучших специалистов на инженерные факультеты.

Также нужно дополнительно финансировать покупку лабораторного оборудования для будущих инженеров.

Недавно мы писали, что август 2024 года оказался успешным для нового бренда XCITE: было продано 1005 автомобилей модели X-Cross 7, что стало лучшим месячным показателем продаж бренда на российском рынке.

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Источник: «Парламентская газета»