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В августе отмечен гигантский спрос на Lada Vesta

АВТОВАЗ: по итогам 8 месяцев продано 293 490 Lada, из них - 84 195 Vesta

По результатам августа в России было реализовано 38 214 автомобилей Lada, что на 14,7% превышает показатели августа прошлого года. За первые восемь месяцев официальные дилеры Lada продали 293 490 легковых и коммерческих автомобилей, что на 42,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Модель Largus, вновь ставшая доступной для покупателей два месяца назад, восстанавливает свои позиции на рынке. В августе было продано 1042 пассажирских универсала (на 37,6% больше, чем в июле) и 465 фургонов (на 67,3% больше, чем в июле).

Что касается Весты, то в августе было реализовано 11 513 автомобилей (+72,9% по сравнению с августом 2023 года). За восемь месяцев продажи составили 84 195 единиц.

Lada Vesta
Lada Vesta

Названы сроки начала выпуска Lada Vesta для людей с ограниченными возможностями

Продажи Гранты остались на уровне среднегодовых показателей и составили 16 703 автомобиля. За первые восемь месяцев было продано 137 876 автомобилей Granta, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в августе стабильные продажи продемонстрировали внедорожники: было реализовано 3721 Lada Niva Legend и 4182 Lada Niva Travel.

По итогам восьми месяцев Niva Legend улучшила свои показатели на 25,6% (продано 30 699 автомобилей), а Travel завершила этот период с результатом в 33 743 единицы (+12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Недавно Президент РФ назвал комфортным и хорошо управляемым новый российский седан Lada Aura.

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Источник: АВТОВАЗ

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Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ/Depositphotos
Количество просмотров 1216
02.09.2024
Фото:АВТОВАЗ/Depositphotos
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