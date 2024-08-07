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Президент РФ назвал комфортным и хорошо управляемым новый российский седан

Путин по достоинству оценил функционал и комфорт отечественной Lada Aura

Президент России Владимир Путин назвал отечественный автомобиль Lada Aura хорошей и комфортной машиной.

«Хорошая машинка, ну очень комфортная, управляема хорошо», – подчеркнул российский лидер во время очередного заседания с членами Правительства РФ.
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ГИД ПО КАСКО

Ранее глава России дал старт запуску движения по новому участку федеральной трассы М-11 «Нева», соединяющей Москву и Петербург. Тогда Путин лично управлял автомобилем Lada Aura, на котором он приехал на торжественную церемонию по поводу запуска движения магистрали.

Lada Aura
Lada Aura

Новая версия Весты, большой кроссовер нашей сборки, водородный Аурус: главные новинки ПМЭФ-2024

Новая модель Lada Aura отечественного производителя создана на платформе Lada Vesta. Автомобиль отличает увеличенный на 25 см салон для пассажиров второго ряда. Отмечается, что салон отделан натуральной кожей российского производства. Модель оснащена двигателем объемом 1,8 л, мощностью 122 л. с. и автоматической коробкой передач.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: РИА Новости

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва» | «За рулем»
Количество просмотров 882
07.08.2024
Фото:АГН «Москва» | «За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-53