Президент РФ назвал комфортным и хорошо управляемым новый российский седан

Путин по достоинству оценил функционал и комфорт отечественной Lada Aura

Президент России Владимир Путин назвал отечественный автомобиль Lada Aura хорошей и комфортной машиной.

«Хорошая машинка, ну очень комфортная, управляема хорошо», – подчеркнул российский лидер во время очередного заседания с членами Правительства РФ.

Ранее глава России дал старт запуску движения по новому участку федеральной трассы М-11 «Нева», соединяющей Москву и Петербург. Тогда Путин лично управлял автомобилем Lada Aura, на котором он приехал на торжественную церемонию по поводу запуска движения магистрали.

Lada Aura

Новая модель Lada Aura отечественного производителя создана на платформе Lada Vesta. Автомобиль отличает увеличенный на 25 см салон для пассажиров второго ряда. Отмечается, что салон отделан натуральной кожей российского производства. Модель оснащена двигателем объемом 1,8 л, мощностью 122 л. с. и автоматической коробкой передач.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: РИА Новости