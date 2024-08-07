Президент РФ назвал комфортным и хорошо управляемым новый российский седан
Президент России Владимир Путин назвал отечественный автомобиль Lada Aura хорошей и комфортной машиной.
«Хорошая машинка, ну очень комфортная, управляема хорошо», – подчеркнул российский лидер во время очередного заседания с членами Правительства РФ.
Ранее глава России дал старт запуску движения по новому участку федеральной трассы М-11 «Нева», соединяющей Москву и Петербург. Тогда Путин лично управлял автомобилем Lada Aura, на котором он приехал на торжественную церемонию по поводу запуска движения магистрали.
Новая модель Lada Aura отечественного производителя создана на платформе Lada Vesta. Автомобиль отличает увеличенный на 25 см салон для пассажиров второго ряда. Отмечается, что салон отделан натуральной кожей российского производства. Модель оснащена двигателем объемом 1,8 л, мощностью 122 л. с. и автоматической коробкой передач.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: РИА Новости
Отзывы о LADA Vesta ()
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.