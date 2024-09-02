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Август 2024 стал удачным месяцем для нового бренда XCITE

Продажи модели XCITE X-Cross 7 в России в августе составили 1005 штук

По итогам августа 2024 года официальными дилерами XCITE было реализовано 1005 автомобилей, что является лучшим месячным результатом продаж бренда в России.

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XCITE X-Cross 7
XCITE X-Cross 7

Модель пока всего одна - XCITE X-Cross 7, объем проданных автомобилей на 27,9% превысил результаты июля и на 104,3% больше итогов июня 2024 (первого полноценного месяца продаж). Всего в период с мая по август 2024 году было продано 2359 автомобилей XCITE X-Cross 7.

XCITE X-Cross 7 – среднеразмерный кроссовер, представленный в России в 2 комплектациях – Enjoy и Techno.

Уже в стартовой комплектации автомобиль предлагает широкий перечень оснащения, включая электропривод двери багажника, бесключевой доступ и дистанционный запуск с ключа, светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 6 динамиками и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, и полный «зимний пакет».

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Комплектация Techno дополнительно предлагает панорамную крышу с электроприводом, возможность беспроводной зарядки мобильных устройств, многоцветную интерьерную подсветку, камеру кругового обзора 360° и т.д.

X-Cross 7 оснащается современным бензиновым турбированным 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, работающим в паре с вариатором.

XCITE – первый собственный проект в новой истории ООО «Автозавод Санкт-Петербург». Официальным дистрибьютором автомобилей XCITE является дилерская сеть Лады. Ранее пояснялось, что по-русски название звучит как «Иксайт», с ударением на второй слог, и образовано от английского to excite – «волновать», «будоражить».

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: XCITE

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Алексеева Елена
Количество просмотров 501
02.09.2024
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