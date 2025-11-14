#
Названы пять самых популярных моделей бренда Audi в РФ

«Автостат»: продажи автомобилей Audi в России выросли в два раза

По состоянию на конец октября 2025 года в России зарегистрировано 774 новых автомобиля марки Audi, сообщил Сергей Целиков, директор агентства «Автостат».

Этот показатель вдвое превышает результат аналогичного месяца прошлого года, когда было продано 390 единиц (+98,5%). Однако за десять месяцев общий прирост продаж составил лишь 5%.

Целиков отметил, что в текущем году в стране появилось 2813 новых автомобилей Audi, при этом общая численность автомобилей этой марки на дорогах России на 1 июля 2025 года была более 555 тысяч единиц.

Audi Q5
Audi Q5

Наиболее востребованные модели Audi, реализованные в 2025 году:

  • Audi Q5 (26% от продаж);
  • Audi Q7 (17%);
  • Audi Q3 (12%);
  • Audi Q8 (11%);
  • Audi А5 (6%).

Почти половина всех проданных в стране автомобилей Audi (49%) была произведена в Китае, тогда как 47% автомобилей прибыли в Россию из Германии, добавил аналитик.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
