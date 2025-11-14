Названы пять самых популярных моделей бренда Audi в РФ
По состоянию на конец октября 2025 года в России зарегистрировано 774 новых автомобиля марки Audi, сообщил Сергей Целиков, директор агентства «Автостат».
Этот показатель вдвое превышает результат аналогичного месяца прошлого года, когда было продано 390 единиц (+98,5%). Однако за десять месяцев общий прирост продаж составил лишь 5%.
Целиков отметил, что в текущем году в стране появилось 2813 новых автомобилей Audi, при этом общая численность автомобилей этой марки на дорогах России на 1 июля 2025 года была более 555 тысяч единиц.
Наиболее востребованные модели Audi, реализованные в 2025 году:
- Audi Q5 (26% от продаж);
- Audi Q7 (17%);
- Audi Q3 (12%);
- Audi Q8 (11%);
- Audi А5 (6%).
Почти половина всех проданных в стране автомобилей Audi (49%) была произведена в Китае, тогда как 47% автомобилей прибыли в Россию из Германии, добавил аналитик.
