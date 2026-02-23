Полный привод, богатое оснащение, выносливый кузов — что не так с этим «немцем»?

Эксперт «За рулем» рассказал, что ждет покупателя подержанного кроссовера BMW X1

Если смотреть по темпам падения цены с возрастом и пробегом, наилучшая ликвидность среди всех кроссоверов – у Honda CR-V, наихудшая – BMW X5, рассказывает в новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

А что в популярном сегменте компактных кроссоверов, которым сейчас по 8-10 лет? Тут у «баварцев» тоже не все гладко: BMW X1 второго поколения эксперт включает в Топ-5 компакт-кроссов, продающихся сейчас с огромными скидками. Средний пробег у таких – 110 тысяч км, а средняя цена – 2,25 млн рублей, причем есть как предложения за 1,5 млн, так и хорошо за 3 млн.

Полный привод (хотя 30% на рынке – переднеприводные), клиренс 180 мм, багажник почти 500 л... «Икс-первый», как и Audi Q3, это отлично оснащенная и надежная машина, достойно противостоит коррозии. И, как и у Audi Q3, у него нет убедительного сочетания главных агрегатов, отмечает эксперт.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– С трансмиссиями все неплохо: автоматы Aisin служат 250-300 тысяч км до капитального ремонта, робот Getrag – тоже, хотя сцепления при таком пробеге придется менять не меньше двух раз.

Бензиновые турбомоторы 1.5 (три цилиндра) и 2.0, равно как и 2-литровый дизель, переусложнены ради выдающихся характеристик. Они очень термонагруженные (желательна ежегодная промывка радиатора), чрезвычайно требовательны к качеству топлива и рабочих жидкостей, безумно дороги в ремонте.

Потенциальная дороговизна содержания любого BMW отпугивает покупателей. Первых владельцев все устраивало (на фоне трехлетней гарантии), а всех последующих – напрягает. Запчасти – дорогие, масла нужны только фирменные. А после 100 тысяч км пробега, как ни крути, придется что-нибудь делать и с подвеской.

Рассматривать ли такие машины к покупке и что еще на эту тему посмотреть на вторичке? Читайте в новой статье «За рулем»!

