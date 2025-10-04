Первый Audi без фирменных колец неожиданно появился в России: известна цена

В России стартовали продажи нового Audi E5 Sportback по цене от 6,35 млн рублей

На российском рынке начались продажи нового Audi E5 Sportback, который поступает через параллельный импорт. Минимальная стоимость автомобиля составляет 6,35 млн рублей.

Audi E5 Sportback

Внешний вид модели характеризуется вытянутым кузовом типа универсал-купе, закрытой подсвечиваемой решеткой радиатора и узкими интегрированными фарами. В данном автомобиле впервые вместо традиционных колец фирменного логотипа используется надпись Audi.

Габариты автомобиля составляют 4881×1960×1479 мм, колесная база – 2950 мм.

Audi E5 Sportback

Интерьер модели оформлен вокруг панорамного дисплея, который объединяет приборную панель и мультимедийную систему. В числе доступных опций предлагаются электронные зеркала с экранами внутри.

Интерьер Audi E5 Sportback

Двигатели E5 Sportback имеют диапазон мощности от 299 до 787 лошадиных сил, а запас хода варьируется от 623 до 773 км по стандарту CLTC. Автомобиль оснащается адаптивной подвеской с системой CDC и пневматическими элементами, что позволяет регулировать клиренс.