РСЗО «Ураган». Габариты в походном положении – 9630×2800×3225 мм. Боевая масса – 20,2 тонны. За кабиной находится моторный отсек, в котором установлены две зиловские V-образные бензиновые «восьмерки» суммарной мощностью 360 л.с. Двигатели имеют чугунные блоки и алюминиевые головки цилиндров.
Первый Audi без фирменных колец неожиданно появился в России: известна цена

В России стартовали продажи нового Audi E5 Sportback по цене от 6,35 млн рублей

На российском рынке начались продажи нового Audi E5 Sportback, который поступает через параллельный импорт. Минимальная стоимость автомобиля составляет 6,35 млн рублей.

Внешний вид модели характеризуется вытянутым кузовом типа универсал-купе, закрытой подсвечиваемой решеткой радиатора и узкими интегрированными фарами. В данном автомобиле впервые вместо традиционных колец фирменного логотипа используется надпись Audi.

Габариты автомобиля составляют 4881×1960×1479 мм, колесная база – 2950 мм.

Интерьер модели оформлен вокруг панорамного дисплея, который объединяет приборную панель и мультимедийную систему. В числе доступных опций предлагаются электронные зеркала с экранами внутри.

Двигатели E5 Sportback имеют диапазон мощности от 299 до 787 лошадиных сил, а запас хода варьируется от 623 до 773 км по стандарту CLTC. Автомобиль оснащается адаптивной подвеской с системой CDC и пневматическими элементами, что позволяет регулировать клиренс.

Источник:  32cars
