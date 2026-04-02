АВТОВАЗ разрабатывает гибридную версию Lada Azimut 4x4

Соколов: пилотная версия гибридного Lada Azimut появится в 3 квартале 2026 года

Как стало известно на Международном транспортно-логистическом форуме, компания АВТОВАЗ ведет разработку гибридной модификации нового кроссовера Lada Azimut.

Глава предприятия Максим Соколов в рамках сессии «Новая мобильность: как технологии меняют мир» раскрыл сроки появления опытного образца.

По его словам, пилотная версия гибридного Азимута будет готова уже в третьем квартале 2026 года. Новинка получит систему полного привода, а суммарная отдача силовой установки достигнет 290 кВт (390 л.с.).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Динамические характеристики обещают впечатляющие: разгон до «сотни» за 5,7 секунды. При этом суммарный запас хода на одной заправке и заряде батареи составит 1100 км.

Напомним, что на начальном этапе производства кроссовер будет оснащаться бензиновыми моторами Lada объемом 1.6 и 1.8 литра в паре как с механикой, так и с вариатором.

Серийный выпуск обычного Lada Azimut намечен на третий квартал (июль–сентябрь) 2026 года.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
02.04.2026 
